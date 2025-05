Cybertek : que valent les PC gamers de cet assembleur français ? On en a testé un

Cybertek est une chaîne française qui vend des PC déjà montés sur catalogue. Elle propose également des configurations watercooling custom sur demande, un cas unique dans l'hexagone. Nous avons pu prendre en mains l’un des ordinateurs de la marque afin de juger sur pièce.

Si les ordinateurs portables gamers ont le vent en poupe, rien ne vaut une bonne vieille tour pour jouer dans de parfaites conditions. Il y a toujours la possibilité de la monter soi-même, mais certains site marchands proposent des configurations préétablies, voire custom. Idéal pour ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie de mettre les mains dans le cambouis, mais qui veulent avoir une belle machine.

Top Achat, LDLC, Grosbill, il y a de nombreux acteurs sur le marché. Parmi eux, Cybertek. Cette société basée à Bordeaux propose des ordinateurs déjà montés, et même des configurations watercooling custom pour ceux qui veulent le top du top. Nous avons pu en tester une pour voir ce que ça vaut, un PC nommé White Coffee.

Cybertek, c’est quoi ?

Cybertek est une société fondée en 1996 par deux étudiants ingénieurs passionnés d’informatique. Aujourd’hui, elle compte 17 magasins sur la façade Atlantique, mais la vraie vitrine, c’est le site internet sur lequel sont vendus des périphériques, des composants, des laptops, mais surtout des machines déjà montées. Un configurateur en ligne (malheureusement poussif par rapport à ceux de la concurrence) est aussi présent pour se faire sa propre tambouille au besoin. Dans son entrepôt de 5000 mètres carrés, l’entreprise stocke et monte elle-même les configurations qu'elle vend. Tout est fait sur place.

La cible visée est incontestablement les joueurs, avec un panier moyen autour des 1500 euros pour les PC desktop, même si des machines beaucoup moins chères sont disponibles sur le site. Ce qui démarque réellement Cybertek de ses concurrents, ce sont bien ses config uniques et personnalisables vendues en ligne. Des configurations prédéfinies à l’effigie de jeux vidéo qui ont le vent en poupe (fruit de partenariats avec les éditeurs) peuvent être achetés, et certains PC peuvent aussi bénéficier d’option de personnalisation, comme de la gravure sur le capot en verre.

Plus encore, Cybertek est le seul constructeur en France à concevoir des PC custom watercooling, vendus dans une rubrique propre. Des machines de « brutasses » dédiées avant tout à ceux qui cherchent la performance sans limite de budget. La marque nous a prêté un exemplaire, dénommé le White Coffee, pour juger de la qualité du montage.

Comment sont montés les PC custom ?

Tous les PC sont assemblés sur site. Lors de la conception d’une nouvelle configuration, un Golden Sample est établi, puis testé dans tous les sens pendant une semaine afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de soucis techniques. Par la suite, les autres modèles qui sortent sont strictement identiques, que ce soit dans la config ou dans l’assemblage.

Les machines watercooling custom sont réalisées dans un atelier séparé composé de trois techniciens. Lorsqu’un PC est commandé, Cybertek peut l’envoyer en 24 heures s’il est en stock. Si ce n’est pas le cas, les techniciens s’occupent du montage. Cela peut prendre un certain temps, surtout que les pièces sont parfois commandées à l’unité. Par exemple, sur notre modèle White Coffee, le waterblock qui recouvre le processeur est réalisée sur mesure par un artisan basé au Vietnam (coût de 800 euros).

S’il y a un souci avec la machine fraîchement envoyée, Cybertek indique qu’elle peut être retournée si nécessaire, mais que les ratés sont extrêmement rares. Tout PC est garanti deux ans, mais dans la plupart des cas, les pièces défectueuses sont repérées dès les premiers mois. Certains facteurs, comme l’usage de la cigarette électronique, peuvent cependant rapidement détériorer les composants, nous a précisé le constructeur. A éviter près de son ordinateur, donc.

Que vaut le montage des PC ?

Cybertek nous a prêté le White Coffee, un PC watercooling custom de sa création, en vente sur le site. Une belle bête vendue à 5599 euros. Il s’agit d’une configuration unique, voici ses caractéristiques techniques :

AMD Ryzen 7 9800X3D

Nvidia GeForce RTX 5080

32 Go de RAM

2 To

Carte mère Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE

Boîtier Corsair 6500X Mid-Tower Dual Chamber Bamboo

Waterwooling avec boucle custom

Côté performances, nous avons quelque chose de puissant en jeu. Il faut dire que la RTX 5080 impressionne, notamment avec son DLSS 4 qui triple le framerate sur les jeux compatibles (comme Doom The Dark Ages). Vous pouvez retrouver tous les benchmarks dans notre test.

Test Nvidia RTX 5080 : son immense force, c’est le DLSS 4

Mais intéressons-nous plutôt à ce que Cybertek souhaite mettre en avant : la qualité du montage. Sur ce point, rien à redire, le produit présenté est de qualité. Ce qu’on aime particulièrement, c’est le soin apporté à la cohérence visuelle de l'ensemble, que ce soit au niveau des couleurs (blanc et bois), du choix du boîtier aquarium à double chambre, des leds (blanches elles aussi) ainsi que de l’agencement et la fixation des composants. On note le choix de la RTX 5080 Master Ice d’Aorus, avec son écran intégré qui fait son petit effet. Cela ne sert à rien, mais cela apporte une patte premium supplémentaire.

Le montage du watercooling est aussi à saluer, avec une boucle custom efficace bien cachée dans la deuxième chambre de la tour. Ajoutons la pièce unique placée sur le processeur, le waterblock avec ce petit moulin qui s’active lorsque le PC s’allume, original et amusant. Une config extrêmement bien montée et cohérente, témoignage du soin que souhaite apporter Cybertek à ses produits. Bien évidemment, ce système de watercooling montre son efficacité, avec une tour silencieuse même en jeu (39 décibels) ainsi que l’intérieur d’un boîtier qui ne dépasse pas les 55 degrés.

Le White Coffee est, bien évidemment, un produit flagship de Cybertek. La démonstration de son savoir-faire. Nous avons toutefois pu prendre en main d’autres PC de la marque qui se “contentent” du aircooling, comme l’Inferno (qui n'est plus disponible aujourd'hui), et s’ils sont un peu moins clinquants, ils bénéficient du même soin au niveau du montage. Bref, un travail sérieux et de qualité.

Le White Cofee est disponible sur le site de Cybertek pour 5599 euros.