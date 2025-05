ChatGPT provoque son premier divorce, l’histoire est très cocasse

ChatGPT est mentionné dans un cas assez inédit de divorce : l'assistant génératif aurait affirmé à une femme que son mari la trompe, sans la moindre preuve. Si ce n'est des photos de marc de café qu'elle lui avait demandé d'analyser.

Avez-vous remarqué que OpenAI a supprimé son message d'avertissement lors du lancement d'une nouvelle conversation avec ChatGPT ? L'histoire que nous allons vous raconter semble plutôt indiquer que ce disclamer sur le risque élevé d'erreurs dans les réponses de l'assistant restait quand même plutôt utile.

En Grèce, une adepte de voyance, mariée, est en effet en train de demander le divorce. Une décision radicale qu'elle explique avoir prise sans autre preuve après avoir demandé à ChatGPT d'analyser… des photos de marc de café. La chaîne grecque ANT1 (via Ouest-France) raconte que le couple, marié depuis 12 ans, a décidé, un soir, de surfer sur une tendance sur les réseaux sociaux.

Est-il bien raisonnable de divorcer à cause de ChatGPT ?

Le concept était simple : prendre des photo de sa tasse de café, avant d'envoyer le tout à ChatGPT censé jouer alors la voyante. Un jeu, pour le mari qui a dit accepter de s'y prêter “pour rire”. Sauf que sa compagne, elle, prend la voyance très au sérieux. Et que le couple a déjà survécu poussivement aux propos tenus par une voyante lors d'une consultation.

Le mari ne s'attendait toutefois pas à ce que sa femme donne autant de crédit à une IA, aussi sophistiquée soit-elle. Un point sur lequel, visiblement, il se trompait. Car, hélas pour lui, ChatGPT a déduit de l'analyse des traces de café qu'il trompait sa femme en cachette. En réaction, sa femme a semblé donner un crédit énorme à l'avis de l'IA.

L'homme raconte : “La conclusion de la ’science’ a été que je la trompe avec une jeune femme qui a l’intention de nous fermer la porte. J’ai jugé inutile de lui expliquer que c’était une absurdité et j’ai ri”. De là, il pouvait encore espérer qu'une nuit de sommeil ramènerait tout le monde à la raison.

Mais non : la compagne était à partir de ce point bel et bien décidée à déposer les papiers au tribunal. Quitte à citer ChatGPT comme “preuve” de ce supposé adultère. Face à cette situation assez compliquée, et malgré ses tentatives pour lui faire entendre raison, il se résigne à accepter son statut d'ex-mari.

Mais pas sans se battre pour la garde de ses deux enfants. La procédure, jusqu'ici encore inédite, est toujours en cours. L'avocat du futur divorcé reste toutefois confiant. Ce dernier compte tout simplement faire valoir l'absurdité du motif du divorce pour appuyer la demande de garde.