Black Friday Apple : le MacBook Air avec M2 est à partir de 849 €

Si vous voulez vous procurer le MacBook Air avec M2 pour le Black Friday, alors c'est le bon moment pour en profiter ! Au cours de l'événement commercial, l'ordinateur portable d'Apple peut être obtenu à partir de 849 euros, en fonction de la version souhaitée.

Après les écouteurs AirPods Pro 2 en promotion, c'est au tour d'un autre produit de la marque Apple de faire l'objet d'un bon plan intéressant durant le Black Friday 2024. Pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir le MacBook Air avec M2, le laptop incluant 8 Go de RAM est à 849 euros au lieu de 999 euros sur le site Rakuten, via le vendeur officiel Darty. Le prix réduit est obtenu grâce au coupon CLUBR30. Si vous préférez le modèle 16 Go, sachez que l'ordinateur portable d'Apple passe de 1199 euros à 999 euros chez Amazon grâce à une remise immédiate de 200 euros.

Considéré comme étant le successeur du MacBook Air M1, l'Apple MacBook Air de 2022 est un ordinateur portable qui est équipé d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces, avec la technologie IPS et une définition de 2560 x 1664 pixels. L'appareil embarque la puce Apple M2 qui est dotée d'un CPU 8 cœurs, d'un GPU 8 cœurs et du Neural Engine 16 cœurs.

Le laptop de la marque à la Pomme dispose aussi d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh lui assurant une autonomie maximale de 15 heures, d'un port de charge MagSafe, d'une prise casque 3,5 mm et de deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour plus d'informations, découvrez ou redécouvrez notre article dédié au test du MacBook Air M2.