Une souris sans fil de la marque Logitech est à prix cassé ! Pour le Black Friday 2024, Amazon a décidé de baisser fortement le prix de la MX Anywhere 2S. L'accessoire bénéficie en effet d'une belle remise de près de 60 %.

Pour le Black Friday Amazon, le fameux site de commerce en ligne propose une excellente affaire à saisir dans son rayon informatique. Actuellement, la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S disponible dans un coloris gris Graphite est à 39,99 euros au lieu de 70 euros.

Cela correspond à une remise de 30 euros par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Et en sachant que que le tarif conseillé du produit est de 94,99 euros, vous profitez ici d'un très bon deal. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Livrée avec un câble de recharge micro-USB, la MX Anywhere 2S de Logitech peut être utilisée avec des PC/tablettes fonctionnant sous Windows, Mac et iPadOS. Conçue pour une utilisation de type Bureautique, la souris sans fil vous donne la possibilité de contrôler facilement plusieurs dispositifs, et de copier-coller des fichiers d'un ordinateur à un autre grâce à la technologie Logitech Flow.

La Logitech MX Anywhere 2S compatible sur tous types de surface (même le verre) embarque le suivi laser Darkfield, une résolution pouvant aller jusqu'à 4000 ppp, un défilement ultra-rapide, un total de 7 boutons et surtout une autonomie maximale de 70 jours en fonction de son utilisation.