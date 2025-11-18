Pour le Black Friday 2025, l’iPhone 16 revient à un prix imbattable grâce à ce bon plan

Si vous avez l'intention de vous procurer l'iPhone 16 pour le Black Friday 2025, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. Pour la période du “Vendredi noir”, le smartphone Apple revient à moins de 710 euros grâce à une offre signée Carrefour.

Le prédécesseur de l'iPhone 17 n'échappe pas à la période du Black Friday 2025. Jusqu'à la fin de l'événement commercial et dans la limite des 3000 stocks mis à disposition, l'enseigne Carrefour a décidé de proposer l'iPhone 16 d'Apple au prix de revient de 709 euros au lieu de 869 euros.

Seuls les clients Carrefour titulaires de la carte de fidélité peuvent bénéficier des 160 euros de réduction. Cette somme qui sera reversée directement dans la cagnotte pourra être utilisée au cours d'un prochain achat passé en magasin Carrefour ou en ligne.

Rappel des principales caractéristiques de l'iPhone 16 d'Apple

Dévoilé par Apple il y a plus d'un an, l'iPhone 16 dispose d'un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité de 460 ppp, une luminosité maximale de 2000 nits et un verre Ceramic Shield.

Le téléphone de la firme de Cuperitno, compatible avec Apple Intelligence, possède aussi la puce A18, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 3561 mAh avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile iOS 18.

Du côté de la partie photo/vidéo, celle-ci est composée d'un double capteur de 48 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP consacré à la prise de selfies. Enfin, la connectivité de l'Apple iPhone 16 inclut essentiellement la norme Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB Type-C.