Soldes iPhone 16 Pro Max : le smartphone Apple est à prix bradé grâce à cette offre Carrefour

Vous avez assez mis d'argent de côté pour vous offrir l'iPhone 16 Pro Max ? Profitez de ce bon plan Carrefour qui vous permet d'avoir le smartphone Apple à un prix bradé par l'intermédiaire d'une double réduction.

Jusqu'à ce vendredi 11 juillet 2025 inclus, Carrefour profite de la période des soldes d'été pour proposer une double réduction sur l'achat de l'iPhone 16 Pro Max. Disponible dans son coloris sable titane, le smartphone Apple avec 256 Go de stockage est au prix de revient de 1143,35 euros au lieu de 1431 euros.

Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 86 euros de la part du site e-commerce français et à une remise fidélité de 15 % destinée aux clients porteurs de la carte Carrefour. Pour information, les 15 % de remise fidélité iront directement dans la cagnotte du compte client, ce qui correspond à un montant de 201,75 euros. Cette somme pourra être utilisée lors d'un achat effectué sur le site ou en magasin Carrefour.

L'iPhone 16 Pro Max d'Apple est en promotion pour les soldes d'été

Présenté par Apple en septembre 2024, le modèle Max de l'iPhone 16 Pro embarque un écran LTPO Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec une définition de 2868 x 1320 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz, une luminosité de 2000 nits, une densité de 460 ppp et une protection Ceramic Shield.

L'iPhone 16 Pro Max d'Apple est aussi doté de la puce A18 Pro, d'une batterie Li-Ion de 4685 mAh avec la charge MagSafe, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et du système d’exploitation mobile iOS 18. Du côté de la photo/vidéo, on peut trouver un capteur grand angle de 48 MP (f/1.8), un capteur ultra grand angle de 48 MP (f/2.2), un capteur telephoto de 12 MP (f/2.8) et un capteur frontal de 12 MP (f/1.9).

Au niveau de la connectivité, celle-ci inclut essentiellement le Wi‑Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une puce Ultra Wideband 2e géné­ration, le GPS, l'USB Type-C 3.2 et le NFC. Enfin, l'Apple iPhone 16 Pro Max possède un bouton Action, un haut‑parleur stéréo, des micros, un bouton latéral ou bien encore une commande de l’appareil photo.