Si vous avez un petit budget pour vous offrir un casque sans fil, alors l'offre qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Pour la période du Black Friday 2024, Carrefour effectue une double réduction sur le Sony WH-CH520.

En cette période de l'édition 2024 du Black Friday et à l'approche des fêtes de fin d'année, Carrefour propose à ses clients titulaires de la carte de fidélité une double remise sur l'achat d'un casque audio sans fil. Actuellement, le Sony WH-CH520 disponible dans un coloris noir est au prix de revient de 29,99 euros au lieu de 49,99 euros. Les 20 euros de réduction sont obtenus grâce à une remise immédiate de 10 euros et à une remise fidélité de 10 euros. La somme de 10 euros via la remise fidélité sera versée sur la cagnotte du compte client.

Pour rappel, le Sony WH-CH520 est un casque supra-auriculaire fermé sans fil qui possède une conception pliable à plat, la technologie Bluetooth 5.2, un transducteur de 30 mm avec aimant ferrite, diverses commandes sur l'oreillette (lecture/pause, sélection des pistes, volume) et un microphone pour des conversations claires.

Du côté de l'autonomie, le casque sans fil de la marque japonaise peut être utilisé pendant une durée maximale de 50 heures après un temps de charge de 3 heures grâce au port USB-C. Et si l'autonomie du casque devient trop faible, une recharge rapide de 3 minutes peut vous redonner une heure et demie d'écoute.