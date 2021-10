Bixby : Samsung déploie son assistant vocal sur Windows 10

Bixby est désormais disponible sur le Microsoft Store pour tous les appareils sous Windows 10. L’assistant vocal permet d’effectuer de nombreuses actions, comme lancer des applications ou chercher des fichiers. Samsung conseille toutefois de l’utiliser depuis un Galaxy Book, car il n’est pas optimisé pour les appareils d’autres constructeurs.

On pensait Bixby proche de la fin, mais Samsung a visiblement quelques projets pour lui. En effet, la firme coréenne serait en train de travailler sur un nouvel assistant vocal du nom de Sam, selon plusieurs sources. Il se pourrait même qu’elle fasse la transition vers Google Assistant, selon d’autres. Pourtant, un nouveau rebondissement vient faire taire les mauvaises langues.

Aujourd’hui, Bixby débarque sur Windows 10. L’application est en effet disponible sur le Microsoft Store. L’assistant peut effectuer un certain nombre de tâches, allant de l’affichage de la météo au contrôle d’autres appareils enregistrés dans SmartThings. Par ailleurs nul besoin d’un appareil Samsung pour installer Bixby, toute machine tournant sur Windows fera l’affaire.

Bixby débarque sur Windows 10

En revanche, Samsung précise que l’application est avant tout optimisée pour les Galaxy Book. En dehors de ces derniers, il n’est pas impossible que les utilisateurs soient confrontés à certaines restrictions de la part d’un autre constructeur. La firme coréenne ne précise en revanche pas lesquelles. On imagine que certaines commandes ne concernent que les Galaxy Book, et qu’il ne sera pas possible de profiter pleinement des capacités de l’assistant.

Voici donc toutes les fonctionnalités que ce dernier propose :

Exécuter des applications sur votre PC

Ouvrir l’écran des paramètres complexes

Consulter les informations météo

Rechercher des fichiers et des images

Vérifier l’heure actuelle de différentes zones dans le monde

Contrôler les appareils qui sont déjà enregistrés dans SmartThings

Tous les Galaxy sortis après mai 2021 sont compatibles avec l’application Bixby pour Windows 10. Cela concerne donc les Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book, Galaxy Book Odyssey, Galaxy Book Go et Galaxy Book Go 5 G. Il faut au minimum être sur la version 21 h 1 du système d’exploitation pour l’installer.