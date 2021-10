La plus grosse panne jamais connue par Facebook, Apple déçoit avec l’iPhone 13, le récap’ de la semaine

Facebook, Instagram et WhatsApp ont subi une panne d’ampleur mondiale, on ne peut plus acheter de licence de Windows 11, une enquête révèle que l’iPhone 13 ne suscite pas l’intérêt des utilisateurs, c’est le récap’ de la semaine.

Quelle semaine dans l’univers de Phonandroid ! Alors que Windows 11 a été enfin rendu disponible avec son lot de nouveautés telles que la suppression de la licence payante, une panne d’ampleur mondiale à secouer Facebook, Instagram et Whatsapp. Côté nouveautés on a testé pour vous l’iPhone 13 Pro et constaté que la dernière génération d’Apple ne séduit pas les foules. Enfin, on vous a mis en garde contre les faux avis de contravention qui pourraient fleurir dans vos boîtes mail. Soyez les bienvenus dans le récap’ de la semaine, un riche condensé des actus qui ont marqué ces derniers jours !

Windows 11 ne s'achète pas individuellement

Avec Windows 11, Microsoft opère un changement inattendu : il n'est pas possible d'acheter le système d'exploitation individuellement. En effet, pour les particuliers comme pour les entreprises, Microsoft ne vend pas de licence de Windows 11. L'information nous a été confirmée de la part d'un porte-parole de Microsoft, lors d'un événement organisé par le géant de Redmond au cœur de Paris. Pour acquérir Windows 11, il convient donc de passer par une licence de Windows 10 puisque le nouvel OS est gratuit pour celles et ceux qui disposent déjà d'une licence de Windows 10.

Facebook a connu la plus importante panne de son histoire

Facebook, Instagram et WhatsApp ont subi une panne d’ampleur mondiale. Pendant environ cinq heures, aucune de ces applications n’était utilisable. Au total, ce sont plus de 14 millions de personnes qui ont témoigné du problème technique. Beaucoup d’utilisateurs se sont alors réfugiés sur Twitter, où le hashtag #facebookdown est rapidement apparu en Tendances. Après s’être assuré que les services étaient en bon état de marche, Facebook a publié un communiqué expliquant que la panne était liée à une mise à jour des systèmes de routage. Après la panne, Facebook s’est excusé auprès des professionnels qui dépendent du réseau social. Rendez-vous sur notre actu pour connaître en détail les causes et conséquences de l’une des plus grosses pannes que Facebook n’ait jamais connues.

L'homme le plus riche du monde impatient de découvrir Squid Game

Squid Game, qui cartonne sur Netflix, met en scène 456 personnes dont la situation financière bancale les pousse à participer à un jeu à mort créé par des milliardaires ennuyés par leur vie d’opulence. Il n’est pas donc pas très difficile de voir la série comme une critique anticapitaliste et Jeff Bezos aurait peut-être dû s’abstenir de faire part de son envie de découvrir la nouvelle série phénomène. Sur Twitter, les internautes ne se sont pas gênés pour le remettre à sa place et se moquer allégrement du milliardaire. La pilule n’est pas passée pour les fans de la série qui trouvent grotesque de la part de l’homme le plus riche du monde de s’exprimer sur le sujet.

Nouvelle arnaque : de fausses contraventions circulent par mail

De faux avis de contravention cherchent actuellement à piéger les Français. Un mail prétendant provenir des autorités françaises vous informe d’une infraction et vous invite à régler la somme demandée par le biais d’un « site de paiement en ligne ». Ce site factice reprend grossièrement des éléments du site officiel du gouvernement français consacré aux amendes, à savoir amendes.gouv.fr. Via cette campagne de pishing, les escrocs récupèrent vos coordonnées bancaires afin de débiter votre carte à votre insu. Si vous êtes concernés et que vous avez commis l'erreur d'entrer vos coordonnées, on vous conseille de contacter votre banque d'urgence pour faire opposition.

Apple déçoit avec l'iPhone 13

Une nouvelle étude de SellCell menée aux États-Unis sur 5000 participants a révélé que 76% des utilisateurs ne veulent pas du nouvel iPhone 13. Apple n’a donc pas réussi à convaincre ses clients avec cette nouvelle génération, considérée comme moins excitante : pas de capteur Touch ID, des améliorations peu significatives, pas de mode Always On Display, autant de raisons qui poussent les utilisateurs à zapper la gamme 13. La fidélité à la marque reste toutefois forte, puisque 36,8 % des personnes interrogées qui ont décidé de ne pas effectuer de mise à niveau ont déclaré qu'elles prévoyaient d'attendre la prochaine génération d'iPhone 14.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, on fait le point sur la Xiaomi Pad 5 et sur l’iPhone 13 Pro.

Xiaomi a dévoilé sa nouvelle tablette, la Pad 5, qui propose des spécifications intéressantes et un tarif très compétitif puisqu’elle est en vente au prix public de 399,90 euros en version 128Go avec 6 Go de mémoire vive. Son écran 120Hz, sa super autonomie et la puissance du son en font une très bonne tablette offrant du multimédia de qualité au juste prix. On apprécie que la Pad 5 soir compatible avec Google Store. Petite ombre au tableau, on aime moins son écran non-AMOLED un peu trop brillant. L’avance d’Apple sur le marché de la tablette se réduit brutalement avec l’arrivée de la Pad 5 qui pourrait bien faire de l’œil aux utilisateurs d’iPad Pro…

Selon notre test, l’iPhone 13 Pro semble être un bon compromis entre compacité, complétude et puissance. Ce modèle marque des points avec l’un des meilleurs écrans du marché, une interface sans pub ni partenaire marketing, son SoC A15 Bionic très puissant ou encore son autonomie largement améliorée. On a également beaucoup apprécié les différentes améliorations du côté photo/vidéo qui en font un vrai photophone facile à mettre dans la poche. Parmi les défauts de cette version Pro, on note la recharge rapide qui ne l’est pas tant que ça et l’absence de chargeur adapté à cette dernière. On aurait aimé découvrir une coque offerte et des écouteurs de meilleure qualité dans la boîte.