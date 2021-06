Samsung travaille sur un assistant virtuel appelé Sam, adieu Bixby !

Une rumeur affirme que Samsung pourrait dévoiler un nouvel assistant virtuel. Son nom : Sam. La modélisation serait 3D et les premiers rendus qui ont fuité sont très inspirés des codes de l’animation asiatique. L’intérêt serait de moderniser, voire d’humaniser, les assistants virtuels. Le modèle a été développé par le studio Lightfarms.

Depuis quelques années, les assistants virtuels sont de plus en plus nombreux dans nos téléphones, sur les réseaux sociaux ou sur les sites Internet. Le but : apporter une aide de plus en plus qualitative aux consommateurs. Vous cherchez un article ? Vous avez une question technique ? Vous voulez profiter d’une promo ? Ces assistants virtuels sont nourris à l’intelligence artificielle et à la reconnaissance du langage naturel. La plupart interagissent avec du texte. D’autres profitent d’un algorithme vocal.

Lire aussi – Samsung One UI 3.0 : date de sortie, nouveautés, smartphones compatibles, tout savoir sur la mise à jour

Parmi ces derniers, vous retrouvez Siri, Google Assistant, Alexa ou encore Cortana, dont la version iOS et Android a été récemment supprimée. Vous retrouvez aussi Bixby chez Samsung. Développé par les créateurs de Siri, Bixby est un assistant virtuel qui était novateur à son lancement. Mais, comme Cortana ou Siri, Bixby se fait distancer par Google Assistant dont les compétences neurales ne cessent d’être améliorées. Nous en avons eu encore la preuve lors de l'officialisation d'Android 12 à l'occasion de Google I/O. Il serait donc peut-être temps de rajeunir le concept.

Le prochain assistant virtuel de Samsung s'appellerait Sam

Et tout porte à croire que Samsung travaille sur le sujet. Un studio d’animation 3D appelé Lightfarms a publié sur Vimeo une petite vidéo présentant « Sam », un personnage en 3D qui devrait incarner le prochain assistant virtuel de Samsung. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo a depuis été mise hors ligne, mais un leaker a publié sur Internet quelques visuels, dont celui qui accompagne cet article. L’approche est ici beaucoup plus moderne, bien évidemment. Avec une attitude plus vivante et réaliste, le personnage reprend certains codes de l’animation ou des jeux asiatiques.

Samsung is going to launch a new virtual assistant called "Sam" and it looks beautiful 😍#SamsungSam #Samsung pic.twitter.com/0sJidZf3gx — Tech Agent (@techagent26) June 1, 2021

Si le remplacement de Bixby n’a pas été annoncé, il semble presque naturel que Sam en soit le potentiel successeur. En outre, ce projet d’assistant virtuel pourrait toucher d’autres services, notamment la gestion de la relation client. Pour concevoir Sam, Lightfarms se serait associé à l’agence marketing coréenne Cheil Agency, qui fait partie de la galaxie Samsung. Le rapprochement est donc assez évident.