Galaxy S21 : Bixby permettrait de déverrouiller le smartphone à la voix

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra pourraient embarquer une méthode de déverrouillage alternative, révèle une fuite. Samsung permettrait en effet aux utilisateurs de déverrouiller leur smartphone à la voix via Bixby. L’assistant vocal maison serait capable de reconnaître la voix de son propriétaire.

Comme les Galaxy S20 et les Galaxy Note 20, les futurs Galaxy S21 (S30) seront vraisemblablement équipés d’un lecteur d'empreintes digitales caché sous l’écran tactile. En complément, Samsung devrait une nouvelle fois intégrer une technologie de reconnaissance faciale 2D.

D’après les informations collectées par nos confrères de SamMobile, un média spécialisé et réputé, Samsung aurait décidé d’ajouter une troisième méthode de déverrouillage biométrique. Pour déverrouiller l’écran d’un Galaxy S21, les usagers pourront s’adresser à Bixby, l’assistant vocal « intelligent » développée par la firme sud-coréenne.

Une alternative au lecteur d'empreintes digitales ?

Concrètement, l’assistant vocal serait en mesure de reconnaître le timbre de la voix de son propriétaire. Comme le souligne SamMobile, une option similaire avait été intégrée à Bixby il y a plusieurs mois. Elle permettait de déverrouiller l’écran en saluant simplement Bixby et en lançant une action. Pour des raisons de sécurité, Samsung avait préféré faire marche arrière.

Pour l’heure, le fonctionnement complet de cette méthode de déverrouillage reste encore inconnu. Comme la reconnaissance faciale, cette technologie de reconnaissance vocale sera probablement proposée en complément du lecteur d'empreintes. Néanmoins, le code et l'empreinte digitale resteront les méthodes les plus sures pour verrouiller votre terminal. Il ne sera pas possible de valider un paiement ou un achat en s’appuyant uniquement sur la voix.

La fonctionnalité serait intégrée à la version 3.1 de One UI, la surcouche Android des Galaxy S21. Il s’agit donc d’une option entièrement logicielle. Dans un second temps, la fonctionnalité pourrait donc être proposée sur les précédents smartphones de la marque sud-coréenne, dont les Galaxy Note 20.

En attendant plus d’informations, on vous invite à prendre les annonces de SamMobile avec du recul, malgré l’excellent historique du média.Pour rappel, Samsung lancerait les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra dans le courant du mois de février. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile