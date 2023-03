Belle offre à saisir sur ce PC portable Asus Zenbook 14″ chez Rue du Commerce

Un PC portable signé Asus est en promotion sur le site Rue du Commerce. Actuellement, le Zenbook 14″ tournant sous Windows 11 bénéficie d'une belle réduction de 200 euros par rapport à son prix conseillé.

Direction le site e-commerce français Rue du Commerce où la boutique en ligne permet à ses clients de profiter d'une belle offre à saisir sur un PC portable Asus.

En ce moment, le Zenbook 14 UM425QA-KI194W dédié notamment à une utilisation de type Bureautique est vendu par Rue du Commerce au prix de 699,99 euros au lieu de 899,99 euros ; ce qui fait une réduction de 200 euros de la part du site marchand. Pour information, des frais de port à hauteur de 2,99 euros (minimum) sont appliqués dans le cas d'une livraison en point relais.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, le laptop de la marque asiatique dispose d'un design élégant et ultra-léger. Du côté des caractéristiques principales de l'appareil, on retrouve un écran de 14″ anti-reflets avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels et une dalle IPS, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, une carte graphique AMD Radeon Vega 8, une mémoire vive intégrée de 16 Go de RAM, un SSD M.2 PCIe de 512 Go, les technologies Wi-Fi AC et Bluetooth 5.0, un clavier rétroéclairé, une webcam HD, un pavé tactile numérique “NumPad” intégré et des haut-parleurs certifiés par Harman Kardon avec technologie Asus SonicMaster.

Cet ordinateur portable présente de nombreuses entrées de connectique dont les ports USB-C, USB Type-A et HDMI. Il embarque aussi un lecteur de carte microSD pour simplifier les transferts de données et et une prise jack audio de 3,5 mm. Par ailleurs, il promet une autonomie allant jusqu’à 15 heures et un chargement rapide.