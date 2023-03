Windows 10/11 et Office 2021 Pro : profitez de prix minis chez Godeal24 !

En ce moment chez Godeal24, vous pouvez profiter d'offres exceptionnelles sur de nombreux logiciels Microsoft comme Windows 10, Windows 11 ou encore Microsoft Office pendant quelques jours.

Windows 11 Pro, la dernière mise à jour de Windows, est le système informatique actuel le plus rapide, le plus sûr et le plus avancé sur le plan technologique. La nouvelle version de Bing intégrée à la fonction ChatGPT va d'ailleurs bientôt apparaître sur la barre de recherche avec Windows 11. Cela va permettre aux utilisateurs d'utiliser plus facilement les robots d'IA et ainsi d'améliorer vos performances.

Problème : Windows 11 Pro est très cher sur la boutique Microsoft. Mais pas de panique. La boutique de Microsoft n'est pas le seul endroit où vous pouvez acheter une licence Windows 11 Pro. Chez GoDeal24, un revendeur de confiance, vous pouvez en effet acheter la licence et économiser sur de nombreux produits. Les licences sont authentiques et légales et vous pouvez y profiter de Windows 11, Windows 10 ou encore Microsoft Office 2021 à bas prix.

Avec Godeal24, vous pouvez vous procurer une licence à vie Office 2021 Pro pour seulement 24,25€ ou encore une licence authentique Windows 10 Pro pour seulement 7,25€. De plus, vous pouvez profiter de promotions à durée limitée et obtenir Windows 11 Pro pour seulement 10,25€ ! Et vous pouvez économiser encore plus sur l'achat de produits individuels grâce aux packs Windows + Office. La licence Microsoft Office 2021 se retrouve ainsi disponible à partir de 13,05€/PC, contre 439,99€ chez Microsoft. Vous économisez ainsi plus de -90% et vous améliorez votre productivité grâce aux offres économiques de Godeal24.

Les offres Microsoft et Windows à prix mini chez Godeal24

Les packs Windows + Microsoft :

Encore plus de packs :

Avec le code SGO50 pour -50% de réduction :

Découvrir toutes les offres

Encore plus d'outils informatiques au meilleur prix :

Encore plus d'outils

Avec Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'argent grâce aux licences Microsoft à prix réduit, aux principaux logiciels de sécurité informatique et d'autres outils informatiques comme IOBIT, Ashampoo, Disk Drill et bien d'autres. Profitez du système d'exploitation Windows et Microsoft Office à un prix imbattable. Avec Godeal24, vous pouvez être tranquille en sachant que votre logiciel est 100% sûr, authentique et soutenu par une assistance à vie et une garantie de mise à jour de Microsoft.

Faites des achats sans tracas avec la livraison numérique de Godeal24. L'enseigne envoie en effet votre logiciel directement à votre adresse email quelques secondes après l'achat. De plus, avec une note excellente de 98% sur Trustpilot et une assistance technique experte 24h/24 et 7j/7, vous pouvez être sûr de la qualité du produit que vous achetez. Ne manquez pas cette chance d'économiser jusqu'à -90% sur le logiciel dont vous avez besoin pour travailler ou vous divertir.

Pour contacter le service client, envoyez un mail à l'adresse [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.