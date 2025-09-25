Belle chute de prix sur la TV LG OLED C5 (2025): une offre à ne pas manquer

La TV OLED la plus populaire de LG fait l’objet d’une réduction très intéressante à l’occasion des French Days 2025. Si vous avez ce modèle dans le viseur, c’est le bon moment de passer à l’achat.

Boulanger et Rue du Commerce proposent les meilleures offres des French Days sur la TV LG OLED C5. Au lieu de 1799 €, la version de 55 pouces est affichée en ce moment à 1 100 € sur Rue du commerce, ce qui correspond à une réduction de presque 40%, soit 700 € d’économie ce modèle.

Boulanger de son côté propose 670 € de réduction sur la version de 65 pouces qui est affichée à 1 599 € au lieu de 2 199 €, mais ce n’est pas tout. À l’occasion des French Days, l’enseigne propose 70 € de remise dès 700 € d’achat sur les catégories gros électroménager et TV.

La réduction s’applique automatiquement au panier. La LG OLED C5 de 65 pouces revient au final à 1529 € au lieu de 2 199 €, soit une réduction de 30%. Et mieux, jusqu’au 30 septembre, Boulanger offre 50 € à 200 € de réduction supplémentaire pour l’achat simultané d’une TV LG et d’une barre de la marque (références S70TY, S77TY, S90TY et S95TR).

LG OLED C5 : une valeur sûre

On ne présente plus la série LG OLED Cx qui est depuis plusieurs années la plus vendue des téléviseurs OLED de LG. La C5 de 2025 fait évoluer un peu plus la gamme avec un écran plus lumineux et un processeur de dernière génération.

Elle intègre en effet la puce α9 Gen 6 AI qui améliore les performances de l’upscaling pour un rendu optimisé en 4K. Et parlant d’images, la LG OLED C5 est compatible avec les formats HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG).

Enfin, elle dispose aussi de quatre ports HDMI 2.1 et offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Cette TV est donc parfaite pour les gamers, d’autant qu’elle propose un mode gaming avec les technologues VRR, ALLM, FreeSync et G-Sync.