Black Friday : la TV LG OLED C5 tombe enfin à un prix CANON, l’offre à ne pas rater !

La TV OLED la plus populaire de LG fait l’objet d’une forte réduction chez Darty à l’occasion du Black Friday. Grâce au cumul de deux réductions, elle tombe à son prix le plus bas. Si vous avez ce modèle dans le viseur, c’est le bon moment de passer à l’achat.

Darty propose la meilleure offre de l'avant-première du Black Friday sur la TV LG OLED C5. Au lieu de 1 299 €, la version de 55 pouces passe à 929 €, ce qui correspond à une réduction d'environ 30%. Vous économisez donc 370 € sur ce modèle. Notez qu'il avait été lancé il y a quelques mois à 1 999 €, ce qui rend cette offre encore plus intéressante.

La TV est affichée à 999 €, mais Darty propose en ce moment 70 € de réduction au panier. La LG OLED C5 de 55 pouces passe ainsi à 929 €. Cette réduction supplémentaire est encore valable ce lundi 10 novembre 2025 jusqu'à 23h59. Passé ce délai, la TV restera à 999 €, ce qui représente encore une excellente offre. Comptez 39 € pour la livraison à domicile, mais vous pouvez choisir l'option du retrait gratuit en magasin.

Si vous préférez la version de 65 pouces, elle est affichée à 1 399 € au lieu de 1 699 €. Avec les 100 € de réduction supplémentaires au panier, elle passe à 1 299 €.

LG OLED C5 : une valeur sûre

On ne présente plus la série LG OLED Cx qui est depuis plusieurs années la plus vendue des téléviseurs OLED de LG. La C5 de 2025 fait évoluer un peu plus la gamme avec un écran plus lumineux et un processeur de dernière génération.

Elle intègre en effet la puce α9 Gen 6 AI qui améliore les performances de l’upscaling pour un rendu optimisé en 4K. Et parlant d’images, la LG OLED C5 est compatible avec les formats HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG).

Enfin, elle dispose aussi de quatre ports HDMI 2.1 et offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Cette TV est donc parfaite pour les gamers, d’autant qu’elle propose un mode gaming avec les technologues VRR, ALLM, FreeSync et G-Sync.