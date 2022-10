Bayonetta 3 sur Nintendo Switch : où acheter le jeu au meilleur prix ?

La sorcière est de retour. Après une annonce en 2017 et de longues années d’attente, le jeu sort enfin sur Switch ce vendredi 28 octobre. Il est déjà disponible en précommande. Comme son nom l’indique, Bayonetta 3 est le troisième opus du jeu d’action de type beat them all. Découvrez où l’acheter au meilleur prix.

Bayonetta 3 : où acheter le jeu Switch moins cher ?

Après de nombreuses années d’attente, la sortie de Bayonetta 3 sur Switch est officialisée pour ce vendredi 28 octobre. Le jeu, développé par Platinum Games, se déroule dans un monde où règne la magie. Dans ce troisième volet, la sorcière de l’Umbra nous plonge au coeur de l’action à travers d’intenses combats contre les homonculus dans différentes réalités parallèles. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande à 59,99 €. Certains sites de e-commerce le proposent moins cher. C'est par exemple le cas de E.Leclerc qui l'affichent à 44,49€ seulement ou la Fnac et Amazon qui le vendent à 44,99€. Voici où acheter Bayonetta 3 moins cher.

Bayonetta 3 au meilleur prix E.Leclerc 44.49€

Fnac 44.99€

Cdiscount 49.99€

Rakuten 56.99€

Pour ce troisième épisode de la saga, Platinum Games a décidé d’exploiter la mode des multivers. La célèbre sorcière de l'Umbra, vêtue d'une toute nouvelle tenue, doit sortir ses armes les plus redoutables pour combattre les homonculus, des armes biologiques créées par les humains pour détruire chaque monde afin de les soumettre.

Bayonetta fait appel aux démons les plus puissants pour détruire ses adversaires. En enchainant les combos spectaculaires et dévastateurs, vous pouvez plomber les ennemis à l’aide de vos pistolets favoris, les découper et les écraser, le tout dans les décors variés de New York, du Japon moderne, de la Chine antique ou encore de l’Egypte. Récupérez les artéfacts dans les mondes parallèles pour empêcher l’entité à l’origine des homonculus de concrétiser son plan.

Dans ce nouveau volet, vous pouvez aussi incarner un nouveau personnage, Viola, une apprentie sorcière armée d'une épée et accompagnée d'un démon félin nommé Chouchou.

Inutile d’attendre la sortie ce vendredi 28 octobre. Le jeu est déjà disponible en précommande.

