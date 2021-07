Battlefield 5 pour PS4 est à un tout petit prix à l’occasion des soldes

Battlefield 5 pour PS4 fait l'objet d'une réduction de 60% dans le cadre des soldes d'été. Vous avez l'occasion de le récupérer à seulement 8 €. De quoi vous faire le FPS de DICE avant l'arrivée de Battlefield 2042.

Les soldes se poursuivent et nous continuons de voir de nombreuses offres intéressantes à saisir, notamment sur les jeux vidéo. Ghost of Tsushima est promo en ce moment chez Leclerc tout comme Trials of Mana qui est à moins de 15 € sur Cdiscount. C'est au tour de Battlefield 5 de faire l'objet d'une belle réduction, et cette fois-ci du côté de la Fnac.

L'enseigne propose en effet le jeu en version PS4 à 8 € au lieu de 19,99 € habituellement. Vous pouvez donc profiter d'une réduction de 60% qui ne se refuse franchement pas. Avec Battlefield 5, DICE et Electronic Art vous transportent sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Vivez le conflit de manière inédite avec les récits de guerre du mode solo ou livrez des batailles multijoueur intenses et brutales avec des modes classiques comme Conquête ou Tir Groupé, axé sur la coopération.

Pour finir, sachez que de nombreux autres produits sont en promo à l'occasion des soldes sur Fnac/Darty. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre récapitulatif pour découvrir les meilleures offres du moment.