Battlefield 2042 : entre l’IA et un vrai joueur, vous ne verrez pas la différence

À l’occasion d’une interview, Justin Wiebe, directeur artistique chez Ripple Effect Studios, a expliqué que l’intelligence artificielle de Battlefield 2042 permettra aux bots de se comporter comme de vrais joueurs. Ceux-ci participeront aux batailles à 128 joueurs et seront autorisés à tout faire, comme les humains.

Plusieurs nouveautés annoncées par Electronic Arts pour Battlefield 2042 enthousiasment les joueurs. Il y a bien évidemment le mode Portal qui permet de créer des parties très variées en utilisant les éléments de décors, les armes, les uniformes et les véhicules de tous les opus précédents de la licence. Il y a aussi les modes Conquest Large et Percée qui promettent des batailles gigantesques avec 128 joueurs simultanément. C’est un record pour la licence, puisque ce mode rassemblait jusqu’à 64 joueurs précédemment.

Lire aussi – Flight Simulator : le dernier patch améliore les performances sur Xbox Series X/S et PC

Évidemment, réunir 128 joueurs sur un serveur, cela peut parfois prendre du temps. Pour éviter les salles d’attente trop longues et un risque de lassitude chez les joueurs, Electronic Arts a pris la décision de combler les trous avec des bots. Ainsi, les parties se lanceront plus vite, ce qui n’est pas plus mal. Il pourra ainsi y en avoir jusqu’à 64 par partie (donc il ne peut y avoir plus de bots que d’humains).

Battlefield 2042 : les bots se comporteront comme des joueurs humains

Naturellement, laisser à une intelligence artificielle le contrôle de, potentiellement, la moitié des participants à une partie en multi, c’est prendre un risque que gâcher certaines stratégies et de perdre la partie. Afin de rassurer les joueurs inquiets, Ripple Effect Studios s’est exprimé sur le sujet. Justin Wiebe, directeur artistique du studio, a accordé à nos confrères de VG24/7 une interview où il affirme que l’intelligence artificielle se comportera comme un joueur humain.

Il explique qu’un bot aura les mêmes possibilités qu’un humain (et les mêmes restrictions). Il parcourra la carte, conduira des véhicules, prendra d’autres joueurs, bots ou humains avec lui, les emmènera jusqu’à un objectif. « C’est un système très intelligent », assure le développeur. Et les joueurs humains pourront également lui parler, lui donner des consignes : les actions autorisées ou non. En revanche, les joueurs humains ne pourront pas contrôler le bot ou activer une compétence manuellement.

Il y aura aussi certains réglages : il sera possible d’augmenter ou de baisser la difficulté en fonction des joueurs adverses. En revanche, contrairement à Destiny par exemple, il ne sera pas possible de choisir les lieux où les bots pourront réapparaitre. Bref, comme de vrais joueurs. Ripple Effect Studios, Dice et Electronic Arts semblent avoir pris un soin particulier pour concevoir cette IA. Il faut dire que d’autres éditeurs ont pris des décisions similaires pour remplir les serveurs, avec des résultats qui n’étaient pas toujours très heureux. Rappelons que Battlefield 2042 sortira en octobre 2021.

Source : VG24/7