Battlefield 2042 : la taille du jeu dévoilée sur Xbox, il faudra faire de la place !

La taille des versions Xbox de Battlefield 2042 vient d'être dévoilée. Comme d'habitude avec les AAA du genre, il faudra faire de la place sur la mémoire interne de votre Xbox One ou de votre Xbox Series X pour profiter du dernier FPS de DICE.

Battlefield 2042 s'annonce comme l'un des plus titres les plus attendus en cette fin d'année 2021. Il faut dire que DICE et EA ont mis les petits plats dans les grands pour proposer l'expérience Battlefield ultime, avec des affrontements dantesques à 128 joueurs sur PC, Xbox Series X et PS5. Mieux encore, l'ambitieux mode Portal de Battlefield 2042 permettra de revisiter les anciens jeux de la saga et créer vos parties personnalisées en mixant les armes et les cartes de différentes époques par exemple.

Et tandis que les joueurs attendent toujours l'ouverture éventuelle d'une phase de bêta, la fiche produit du jeu vient d'être mise à jour sur le Microsoft Store. L'occasion de découvrir le poids définitif du dernier FPS de DICE sur les consoles Xbox One, Xbox Series X et Series S. Comme le prouve une photo publiée sur Reddit, il faudra prévoir 91,42 Go d'espace sur la mémoire interne de votre machine. Avant la MAJ de la fiche produit, le poids du jeu était estimé à 60 Go.

Battlefield 2042 rejoint le rang des AAA volumineux

Le FPS a donc pris quelques kilos entre temps et rejoint les rangs des gros AAA à la taille imposante. Malheureusement pour les joueurs, cela commence à devenir une habitude. Le prochain Call of Duty Vanguard sera loin d'être un poids plume lui aussi, puisque le FPS d'Activision pèsera 95 Go sur les consoles de Microsoft.

Pour l'heure, nous n'avons pas encore d'informations concernant le poids de Battlefield 2042 sur PS4 et PS5, mais ce n'est qu'une question de temps avant de le savoir. Pour rappel, Sony tiendra un nouveau State of Play ce jeudi 9 septembre 2021 dédié aux futurs jeux de la PS5. Il est possible que Battlefield 2042 soit de la partie avec qui sait une annonce pour l'ouverture de la bêta. Croisons les doigts. Battlefield 2042 est attendu le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X/Series S.

