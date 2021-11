Battlefield 2042 peut-il tourner sur votre PC ? Voici la configuration minimale requise

On connaît enfin la configuration minimale requise pour faire tourner Battlefield 2042 sur PC. Côté processeur, il faudra au moins disposer d’un Ryzen 5 3600 ou d’un Core i5 6600K, tandis que la carte graphique devra être une Radeon RX 560 ou une GTX 1050 Ti. Pour obtenir des performances plus élevées, il faudra plutôt compter sur un Ryzen 7 2700X/Core i7 4790 et une RX 6600 XT/RTX 3060.

Après une bêta très plébiscitée, Battlefield 2042 est désormais disponible en early access. Quelques bugs sont encore présents, assez pour faire grincer les dents des joueurs, mais le produit final est quasiment là. Dans deux jours, le grand public pourra s’essayer au FPS le plus attendu de l’année. Comme toujours, pour les joueurs PC, il convient de vérifier sa configuration avant de faire un achat précipité.

Ceci étant dit, les PC plus anciens ne devraient pas avoir trop de souci avec Battlefield 2042. En effet, les premiers benchmarks révèlent qu’un processeur AMD Ryzen 5 3600 accompagné d’une carte graphique Radeon RX 560 suffiront à faire tourner le jeu correctement. À défaut, on peut aussi opter pour un Intel Core i5 6600K couplé d’une GeForce GTX 1050 Ti. Le tout alimenté par 8 Go de RAM, et de 4 Go de mémoire vidéo.

Vérifiez si votre PC peut faire tourner Battlefield 2042

Voici donc la configuration minimale requise pour jouer à Battlefield 2042 dans de bonnes conditions :

Système d’exploitation : Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Processeur : AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i5 6600K

AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i5 6600K RAM : 8 Go

8 Go Mémoire vidéo : 4 Go

4 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 560 ou Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

: AMD Radeon RX 560 ou Nvidia GeForce GTX 1050 Ti DirectX : 12

12 Connexion Internet : 512 KBPS

Sur le même sujet : Battlefield 2042 : vous pourrez tester le jeu gratuitement pendant 10 heures, voici comment

Néanmoins, vous vous en doutez, il ne faudra pas s’attendre à 4K 120 FPS avec ce setup. Battlefield 2042 est un jeu aux graphismes très poussés et, par conséquent, assez gourmand en ressource quand on souhaite en profiter à plein potentiel. Ce n’est pas une surprise si on vous conseille plutôt une Geforce RTX 3000 ou une Radeon RX 6600 XT avec un processeur Ryzen 7 2700X ou Core i7 4790 pour obtenir ces résultats. Retrouvez la configuration recommandée complète ci-dessous :

Système d’exploitation : Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Processeur : AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7 4790

AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7 4790 RAM : 16 Go

16 Go Mémoire vidéo : 8 Go

8 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 6600 XT ou Nvidia GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT ou Nvidia GeForce RTX 3060 DirectX : 12

12 Internet : 512 KBPS ou plus

Source : Techspot