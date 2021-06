Battlefield 2042 : le jeu est plus cher sur PS5 et Xbox Series X/S

DICE a dévoilé hier à 17 heures le trailer du prochain Battlefield 2042, un des jeux de tir les plus attendus de 2021. Quelques minutes après l’annonce, une mauvaise nouvelle est tombée pour les joueurs : le jeu sera plus cher sur PS5 et Xbox Series X/S.

Battlefield 2042 est un jeu cross-gen, c’est-à-dire qu’il sortira à la fois sur l’ancienne génération de consoles (PS4 et Xbox One) et sur la nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X/S). En effet, nos confrères de Gamekult ont rapporté que le titre sera proposé à 59,99 euros sur PC (Steam, Epic Games Store, Origin), et à 69,99 euros sur PS4 et Xbox One.

Néanmoins, son prix flambe sur la nouvelle génération de consoles, puisqu’il faudra débourser 79,99 euros pour se le procurer pour la PS5 ou les Xbox Series X/S. Ce prix plus élevé n’est pas vraiment une surprise, puisque Sony avait déjà dévoilé qu’il vendrait certains de ses titres à 80 euros sur PS5.

Pourquoi Battlefield 2042 est-il plus cher sur les consoles next-gen ?

Le nouveau prix des jeux peut s’expliquer par les différences qui seront présentes en jeu. En effet, sur PS5 et Xbox Series X/S, le jeu sera non seulement plus beau, mais les joueurs pourront également profiter de cartes plus grandes et d’un mode à 128 joueurs. Les joueurs PS4 et Xbox One devront, eux, se contenter de cartes plus petites et de seulement 64 joueurs.

En plus du trailer, DICE a déjà dévoilé de nombreuses informations concernant son titre phare. Comme son nom l’indique, l’intrigue se déroulera en 2042, le jeu ne devrait donc pas être si futuriste que ne peuvent l’être d’autres titres du même genre. Il s’agira d’un titre totalement multijoueur, puisqu’aucune campagne ne sera incluse. Au lancement, Battlefield 2042 proposera 7 cartes différentes en multijoueur ainsi qu’une dizaine de spécialistes. Ces derniers disposeront, comme vous vous en doutez peut-être, de compétences uniques.

Enfin, il faut noter que le jeu mettra en place un système de saisons pour son mode multijoueur ainsi qu’un Battle Pass payant, qui permettra de débloquer du contenu supplémentaire. Vous pouvez dès à présent précommander le jeu sur la plateforme de votre choix. Le jeu sera disponible le 22 octobre prochain, mais on imagine que d’ici là, DICE proposera des bêta privées et publiques.

Source : Gamekult