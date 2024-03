Bon plan Marshall Emberton II : l’enceinte Bluetooth est à prix cassé pour les ventes flash Amazon

Ça y est, le top départ des ventes flash Amazon est lancé. Si vous cherchez une enceinte Bluetooth efficace à petit prix, c’est le moment de craquer ! La Marshall Emberton II est proposée à 129€ au lieu de 179€.

À l’occasion de ses Ventes Flash du Printemps, Amazon affiche de très belles promotions sur de nombreux produits high-tech. C’est le cas de la Marshall Emberton II qui voit son prix chuter de 50 €. Habituellement en vente à 179€, vous pouvez l’acheter pour seulement 129€. Ne tardez pas pour en profiter, les offres ne sont valables que du 20 au 25 mars 2024 inclus.

Cette enceinte Bluetooth dispose du look Marshall qui est facilement reconnaissable. Mais ça n’est pas tout puisqu'en plus de son design réussi, la Emberton II offre un son à 360° riche et équilibré. Ne vous fiez donc pas à sa petite taille, ce modèle surprend par sa belle puissance.

Avec son autonomie de 30 heures, c’est une enceinte nomade facile à transporter. Elle est d’ailleurs résistante à l’eau et à la poussière puisqu’elle est certifiée IP67. Vous pouvez donc l’utiliser en extérieur et l’emmener partout avec vous sans avoir peur de l’abimer.

Enfin, pour faciliter le contrôle, en plus du Bluetooth, l’enceinte est équipée d'un bouton central pour contrôler le volume, le changement de piste et l’allumage. Grâce au mode Stack, vous avez la possibilité de la jumeler avec d’autres enceintes Emberton II pour amplifier le son.