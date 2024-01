Soldes : avec cette belle réduction, ce kit de démarrage Philips Hue passe à prix ultra canon !

Les soldes continuent jusqu’au 6 février. C’est le bon moment de vous lancer dans la domotique à moindre coût. En cumulant l’offre actuellement en cours et le code de réduction RAKUTEN15, le kit de démarrage composé de 3 ampoules connectées, du pont de connexion Hue et d’un interrupteur se retrouve à seulement 104,99 € au lieu de 189 €. Vite, profitez-en avant la rupture de stock.

Équiper sa maison d’appareils connectés représente un coût non négligeable qui n’est malheureusement pas à la portée de toutes les bourses. Mais durant les soldes d’hiver, vous pouvez trouver de bons prix grâce aux promotions. Habituellement en vente à 189 €, le kit de démarrage Philips Hue White & Color est ainsi affiché moins cher. Il passe à 119,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Grâce au code RAKUTEN15 à renseigner au moment de payer, vous bénéficiez de 15 € supplémentaires, faisant baisser le prix à seulement 104,99 €.

Ce kit en vente par Darty sur le site de Rakuten est composé de 3 ampoules connectées, d’un pont de connexion Hue et d’un interrupteur avec variateur. Philips Hue propose des produits faciles d’utilisation. Pour l'installation, vous n’avez pas besoin d’être bricoleur puisque les ampoules connectées s’installent de la même manière que des ampoules classiques. Il vous suffit donc de les visser sur les mêmes emplacements. Le contrôle s’effectue ensuite simplement via l’application Philips Hue directement depuis votre smartphone, et ce, même si vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez également utiliser l’interrupteur avec variateur fourni qui peut soit se fixer au mur, soit s’utiliser comme une télécommande.

Les ampoules connectées White and Color Ambiance vous donnent la possibilité de choisir un éclairage précis parmi 16 millions de couleurs différentes et 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide. Vous avez également la possibilité de programmer des scénarios et de mettre en place des automatismes. Enfin, comme cette solution est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Assistant, vous pouvez utiliser votre voix pour commander votre éclairage.

Durant les soldes, le prix du kit complet chute à seulement seulement 104,99 € au lieu de 189 €. C’est une excellente offre à ne pas manquer.

