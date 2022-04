Bon plan Kindle Amazon : jolie baisse de prix sur la célèbre liseuse

C'est certainement le bon moment de craquer sur le Kindle Amazon ! Pendant une durée limitée, la célèbre liseuse fait en effet l'objet d'une jolie baisse de prix chez Amazon et chez Boulanger.

Au même titre que tous les modèles du Fire TV Stick en promotion, un autre produit high-tech conçu par Amazon fait également l'objet d'un bon plan.

Jusqu'au jeudi 14 avril 2022, le Kindle Amazon bénéficie d'une réduction de 38% chez Amazon et chez Boulanger. Grâce à cette remise, la fameuse liseuse électronique disponible dans un coloris blanc ou noir est vendue à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros. Pour l'information, l'offre promotionnelle concerne la version “avec publicités” du Kindle et la livraison est gratuite à domicile.

À propos de ses points forts, le Kindle dispose d'un écran sans reflets de 6 pouces avec une résolution de 167 ppp et d'un éclairage frontal composé de 4 LED. Concernant l'autonomie, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 4 semaines avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, et se charge complètement en 4 heures environ depuis un ordinateur par l'intermédiaire d'un adaptateur secteur USB de 5 W ou depuis un ordinateur via le câble USB fourni.