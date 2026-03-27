Airfryer Philips Série 2000 : le modèle 3,2L chute à prix mini, profitez-en !

Normalement en vente à 99,99 €, le Airfryer Philips Série 2000 d’une capacité de 3,2 L passe à seulement 59,99 € sur Boulanger. C’est une excellente offre pour cette friteuse sans huile premium avec fenêtre de cuisson et 13 modes de préparations différents !

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Dans le secteur des Airfryers, Philips est une marque de référence qui propose des produits efficaces et complets. Pour rappel, un Airfryer est à la fois une friteuse sans huile et un mini four électrique pour chauffer vos plats en toute simplicité. Cerise sur le gâteau, comme ce sont des appareils relativement petits, ils consomment beaucoup moins d’énergie qu’un four traditionnel par exemple.

Si vous cherchez un modèle compact pour un couple ou une personne seule, le Philips Série 2000 avec sa capacité de 3,2 L est un choix qui s’impose. Comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous, c’est un modèle avec de nombreux avantages. Mais son premier point fort est son prix puisqu’il est actuellement proposé à 59,99 € à la place de 99,99 € chez Boulanger pendant les ventes flash. Cela vous permet de faire une économie substantielle de 40 euros !

Philips Série 2000 3,2 L : un airfryer polyvalent et pas cher

Avec sa capacité de 3,2 L, le airfryer Philips série 2000 permet de cuire jusqu'à 400 g de frites en une seule fois. Il est donc largement suffisant pour un couple par exemple. Ce modèle dispose de la technologie Rapid Air qui permet à l’air chaud de circuler plus rapidement pour un résultat tendre et croustillant en très peu de temps.

L’autre grosse qualité de ce Airfryer est sa fenêtre en verre. La majorité des Airfryers n'offrent pas cette fonctionnalité qui permet de suivre l’état de votre cuisson en temps réel. Grâce à cela, vous ne risquez pas de cramer vos aliments et vous n’avez pas à ouvrir le compartiment pour vérifier si votre plat est bien cuit ou non.

En plus, ce modèle dispose d’un écran tactile très pratique qui vous permet notamment de choisir l’un des 13 modes de cuisson : cuire, griller, rôtir, toaster, déshydrater, décongeler, réchauffer, maintenir au chaud… En ce qui concerne le nettoyage, le bac de cuisson est conçu pour passer au lave-vaisselle. Enfin, l'application NutriU vous propose des milliers de recettes utilisables avec cet Airfryer.