Airfryer Philips Série 2000 : le modèle 3,2L chute à prix mini, profitez-en !

Normalement en vente à 99,99 €, le Airfryer Philips Série 2000 d’une capacité de 3,2 L passe à seulement 59,99 € sur Boulanger. C’est une excellente offre pour cette friteuse sans huile premium avec fenêtre de cuisson et 13 modes de préparations différents !

Airfryer Philips Série 2000 3,2L

Dans le secteur des Airfryers, Philips est une marque de référence qui propose des produits efficaces et complets. Pour rappel, un Airfryer est à la fois une friteuse sans huile et un mini four électrique pour chauffer vos plats en toute simplicité. Cerise sur le gâteau, comme ce sont des appareils relativement petits, ils consomment beaucoup moins d’énergie qu’un four traditionnel par exemple.

Si vous cherchez un modèle compact pour un couple ou une personne seule, le Philips Série 2000 avec sa capacité de 3,2 L est un choix qui s’impose. Comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous, c’est un modèle avec de nombreux avantages. Mais son premier point fort est son prix puisqu’il est actuellement proposé à 59,99 € à la place de 99,99 € chez Boulanger pendant les ventes flash. Cela vous permet de faire une économie substantielle de 40 euros !

Philips Série 2000 3,2 L : un airfryer polyvalent et pas cher

Avec sa capacité de 3,2 L, le airfryer Philips série 2000 permet de cuire jusqu'à 400 g de frites en une seule fois. Il est donc largement suffisant pour un couple par exemple. Ce modèle dispose de la technologie Rapid Air qui permet à l’air chaud de circuler plus rapidement pour un résultat tendre et croustillant en très peu de temps.

L’autre grosse qualité de ce Airfryer est sa fenêtre en verre. La majorité des Airfryers n'offrent pas cette fonctionnalité qui permet de suivre l’état de votre cuisson en temps réel. Grâce à cela, vous ne risquez pas de cramer vos aliments et vous n’avez pas à ouvrir le compartiment pour vérifier si votre plat est bien cuit ou non.

En plus, ce modèle dispose d’un écran tactile très pratique qui vous permet notamment de choisir l’un des 13 modes de cuisson : cuire, griller, rôtir, toaster, déshydrater, décongeler, réchauffer, maintenir au chaud… En ce qui concerne le nettoyage, le bac de cuisson est conçu pour passer au lave-vaisselle. Enfin, l'application NutriU vous propose des milliers de recettes utilisables avec cet Airfryer.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Votre smartphone Samsung pourrait bientôt vous aider à payer moins cher vos sessions de shopping

De nouvelles lignes de code découvertes dans la bêta de One UI 9 suggèrent que Samsung travaille sur une fonctionnalité de coupons automatiques sur son navigateur web. Votre smartphone pourrait…

La première console Xbox de Microsoft peut se revendre cher, sous certaines conditions

Si vous avez une console Xbox première du nom qui prend la poussière chez vous, cela vaut peut-être le coup de la nettoyer pour la revendre. Selon les cas, les…

YouTube remplace les titres de vidéos par des résumés IA, merci mais non merci

Google a encore eu une idée saugrenue pour ruiner l’expérience de YouTube grâce à l’intelligence artificielle. Certains utilisateurs rapportent que sur leur application Android, le titre des vidéos ont tout…

La traduction en direct dans les écouteurs de Google Translate s’ouvre enfin à l’iPhone et à la France

La traduction en temps réel dans les écouteurs n’est plus réservée aux utilisateurs Android. Google vient d’ouvrir Live Translate aux iPhone et à de nouveaux pays. La France en fait…

Les premiers robotaxis européens arrivent dans l’application Uber

L’Europe va rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine en matière de taxis autonomes. Les premières voitures du genre rouleront bientôt sur les routes d’Europe. Voici la ville…

Bose SoundLink Flex SC : vite, l’enceinte portable est à – 44% et passe à prix mini !

Toujours en vente à 179,95 € sur le site officiel de Bose, l’excellente enceinte portable est actuellement affichée à 99,99 € seulement sur Boulanger ! C’est un prix sacrifié, mais…

Fin du réseau 2G : SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom annoncent leur calendrier

Les opérateurs mobiles vont débrancher le réseau 2G. Tous ont des dates à communiquer, avec les lieux qui seront impactés. Voici ce qu’il va se passer dans les prochains mois….

Super Mario Galaxy, le film : un autre personnage culte sera de la partie, Nintendo prépare son Avengers

Il semblerait que Nintendo prépare l’artillerie lourde pour son prochain film Mario. En effet, la firme a confirmé, par l’intermédiaire d’un nouveau poster, la présence d’un autre de ses personnages…

Netflix : c’est officiel, les prix augmentent pour la 2e fois en un an, faut-il s’attendre au pire ?

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix : la plateforme de streaming vient de mettre à jour ses tarifs sur son site officiel. Inutile de préciser que l’évolution ne va pas…

Fini les galères Bluetooth sur Pixel, Google vient de déployer la solution

Les problèmes Bluetooth sur les smartphones Pixel agacent depuis longtemps leurs utilisateurs. Google vient de déployer une solution discrète mais efficace. Un nouvel outil de diagnostic intégré permet désormais d’identifier…