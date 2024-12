Si vous n'avez pas l'intention d'attendre les soldes d'hiver pour vous offrir le Honor 200, sachez que le smartphone est proposé sous forme de pack promotionnel sur le site Boulanger. Le pack en question est 250 euros moins cher.

Comme vous le savez probablement, le coup d'envoi des soldes d'hiver 2025 sera donné le mercredi 8 janvier prochain. Quelques jours avant l'événement commercial, certains sites e-commerce commencent déjà à dévoiler leurs offres promotionnelles, à l'image de Boulanger.

En ce moment, le site marchand français vous donne la possibilité d'acquérir un pack Honor en promotion. Constitué du smartphone Honor 200 et du casque Honor Choice, le pack voit son prix passer de 649,99 euros à 399,99 euros grâce à une remise immédiate de 250 euros de la part de Boulanger.

Dévoilé en même temps que le 200 Pro, le Honor 200 dispose d'un écran de 6,7 pouces avec une définition en Quad HD+ de 1200 x 2664 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz, et une luminosité de 4000 nits. Compatible avec la 5G, le smartphone de la marque asiatique possède aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go, une batterie de 5200 mAh avec la charge rapide à 100W et le système d'exploitation Android associé à une surcouche MagicOS.

L'APN du téléphone embarque un triple capteur arrière de 50 MP (f/1.95) + 50 MP (f/2.4) + 12 MP (f/2.2), et une caméra frontale de 50 MP (f/2.1). Enfin, la connectivité du téléphone se compose de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du NFC, du GPS, du Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, de l'USB Type-C et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Quant au casque Honor, le modèle Choice a l'avantage de bénéficier de la technologie de suppression active du bruit, d'un son puissant et immersif, et d'une autonomie avoisinant les 80 heures d'utilisation. L'appareil dispose également du mode à faible latence, du Bluetooth 5.4, d'une batterie de 800 mAh ou bien encore d'une impédance de 32 ohms.