Cette faille de Windows transforme votre antivirus en porte d’entrée pour les pirates

Microsoft Defender veille sur des millions de PC sous Windows. Une faille zero-day vient pourtant de retourner cette protection contre les machines qu'elle défend. Les pirates peuvent désormais en prendre le contrôle total.

Windows écran bleu de la mort
Crédits : 123RF

La cybersécurité ressemble à une course sans fin. Les pirates traquent la moindre brèche pendant que les éditeurs colmatent les trous déjà connus. Windows concentre l'essentiel de cette bataille, tant son parc installé attire les convoitises. Les chercheurs en sécurité y jouent un rôle clé, quitte à malmener Microsoft pour le pousser à réagir. On retrouve justement le même chercheur derrière la faille YellowKey neutralisant les protections de Windows 11. Sa dernière trouvaille vise cette fois le bouclier antivirus intégré au système d'exploitation.

Cette découverte concerne Microsoft Defender, l'antivirus livré d'origine sur les PC équipés de Windows 10 et 11. Le chercheur surnommé Nightmare-Eclipse a dévoilé une nouvelle brèche baptisée RoguePlanet. Elle rappelle la faille critique du Bloc-notes qui permettait le piratage d'un PC à distance. Un attaquant peut ici prendre la main sur la machine ciblée, sans que la victime ne s'en aperçoive. Le problème fonctionne même lorsque la protection en temps réel reste activée.

Une faille zero-day frappe le moteur antimalware et livre les PC Windows aux pirates

Microsoft a reconnu la vulnérabilité et la suit sous la référence CVE-2026-50656. La faille vise le moteur de protection antimalware au cœur de Defender. Elle permet une élévation de privilèges, autrement dit une prise de contrôle complète du PC. Nightmare-Eclipse la décrit comme une race condition, un exploit au résultat aléatoire selon la machine visée. Le chercheur revendique un taux de réussite de 100 % sur certains ordinateurs. Il a partagé une preuve de concept dans un dépôt Git auto-hébergé, après la suppression de ses précédents espaces de code par la firme.

Cette révélation tombe mal pour l'éditeur de Redmond. Microsoft présentait encore récemment Defender comme suffisant pour la plupart des utilisateurs, sans logiciel tiers. RoguePlanet vient fragiliser ce discours au pire moment. La firme affirme travailler sur un correctif de qualité, sans toutefois avancer de date précise. En attendant, aucun patch officiel ne protège les millions de PC exposés à travers le monde. Ce nouvel épisode s'ajoute à une longue série d'incidents et ternit encore la réputation du bouclier maison de Windows.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Il parvient à émuler la Game Boy sur un écran e-Ink et joue à Pokémon en 60 FPS

eLe papier électronique, c’est certes très bien pour lire, mais c’est aussi, apparemment, parfait pour jouer à Pokémon. Si vous pensiez qu’un écran e-ink ne pouvait pas atteindre les 60…

La Xiaomi Redmi Pad 2 4G passe à prix sacrifié et affiche un rapport qualité-prix imbattable

AliExpress casse de nouveau les prix grâce à une série de codes valables quelques jours seulement. La Redmi Pad 2 est de retour à prix mini puisqu’en cumulant le code…

Marvel’s Blade serait sur le point d’être annulé, l’un des meilleurs studios de jeu vidéo français sur la sellette

Une terrible rumeur s’est propagée hier sur les réseaux sociaux : Arkane Lyon, le studio derrière Dishonored et le prochain Marvel’s Blade, serait sur le point d’être fermé par Microsoft….

Cette étude sur les voitures neuves désigne le grand coupable de votre frustration au volant

La qualité des voitures neuves a rarement autant progressé qu’en 2026. Une vaste enquête américaine dresse pourtant un constat contrasté. Un seul équipement continue d’agacer les conducteurs au volant. Les…

Redmi Note 15 Pro 5G : le puissant smartphone Xiaomi avec capteur photo 200 MP passe à prix mini !

Vous pensez qu’un smartphone performant est forcément très cher ? Détrompez-vous, vous pouvez trouver en ce moment un modèle avec des caractéristiques très intéressantes pour seulement 235 euros. On vous…

Des visuels des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 avec leurs coques officielles ont fuité

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung s’exhibent dans leurs coques de protection officielles, nous donnant un bel aperçu de leur design. Samsung devrait tenir une conférence Galaxy Unpacked dans le…

POCO F8 Ultra : plus de 360 € de réduction sur le smartphone ultra-puissant de Xiaomi, vite !

Soldes d’été + codes promo AliExpress + promotion PayPal = les meilleurs prix du moment, tout simplement. Cet alignement des offres promotionnelles est exceptionnel comme vous pouvez le constater avec…

Samsung tease le nouveau design du Galaxy Z Fold 8 avec une vidéo de pizza

Samsung a publié six petites vidéos pour teaser l’arrivée du Galaxy Z Fold 8 et de son nouveau format d’écran tout en largeur. On s’approche du lancement des nouveaux smartphones…

Sony WH-1000XM6 à prix sacrifié : le casque premium atteint son prix le plus bas en cumulant ces 2 offres

Déjà en promotion à l’occasion des soldes, le Sony WH-1000XM6 est encore moins cher durant cette vente flash sur AliExpress. En effet, avec le code PHDFR30, il passe à 323,69…

Xiaomi Pad 7 : la puissance tablette est de retour à petit prix avec cette double offre

Lorsqu’on achète une tablette pas chère, on doit bien souvent faire des concessions. Mais le Xiaomi Pad 7 est une exception. Cette tablette vendue à petit prix étonne par ses…