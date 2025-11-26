Ne vous faites pas avoir par ces promos SNCF, c’est une arnaque !

Les pirates profitent de la période du Black Friday (et de l'absence d'offres chez la SNCF) pour diffuser une nouvelle campagne de phishing. Restez attentifs : si vous voyez une promotion trop belle pour être vrai, c'est probablement qu'elle l'est.

La SNCF étant l'un des services français les plus utilisés, il n'est pas rare de la voir servir de support pour des arnaques de grande ampleur. Et la période des fêtes de Noël approchant, toutes les conditions sont réunies pour baisser sa garde face à des offres franchement alléchantes. Mais attention : dans un billet de blog, l'UFC-Que choisir nous met en garde contre une nouvelle campagne de phishing actuellement en cours, se faisant passer pour la compagnie de trains.

Vous commencez à connaître la chanson si vous êtes habitué des combines du genre. Les pirates envoient en masse un mail à leur victime, reprenant les codes visuels de la SNCF. Celui-ci promet monts et merveilles : jusqu'à 95% de réductions sur les abonnements Avantage et Liberté, rien que ça. Au lieu de, respectivement 49 € et 349 €, les deux offres passeraient ainsi de 2,45€ et 17,45€. Comment résister à une telle affaire ?

Sur le même sujet – La SNCF a une idée pour améliorer le Wi-Fi dans les trains, finis les débits ridicules et les coupures intempestives ?

Ne craquez pas pour ces promos hyper intéressantes de la SNCF

D'autant que, comme le rappelle l'UFC-Que choisir, la carte Avantage n'a pas eu droit à une seule offre promotionnelle depuis 2024. Pour ne rien arranger, la période du Black Friday nous abreuve de réductions (véridiques ou trafiquées, d'ailleurs) en tout genre, n'aidant pas vraiment à faire la part des choses. Il y a tout de même un signe qui ne trompe pas : le sentiment d'urgence. Évidemment, le mail envoyé par les pirates indiquent que vous n'avez que deux jours pour profiter de cette promotion exceptionnelle.

Si vous tombez dans le panneau, vous cliquez alors sur le bouton “Je fonce” pour atterrir sur un faux site de la SNCF. Il ne vous reste alors plus qu'à entrer les coordonnées de votre carte bancaire pour les livrer directement aux pirates. En prime, ces dernier récolteront également votre adresse mail, postal et autres numéros de téléphone, qui leur permettront par la suite de mener d'autres arnaques, en se faisant par exemple passer pour votre conseiller bancaire.