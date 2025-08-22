ASUS VivoBook 15 OLED : le performant PC portable passe à 499 € avec cette double promotion, vite !

En ce moment sur le site de Cdiscount, vous pouvez trouver une super offre sur un PC portable performant avec un écran OLED de 15 pouces. Il s’agit de l’ASUS VivoBook 15 OLED S1505 qui bénéficie d’une baisse de prix cumulable avec un code promo. On vous explique tout.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Avec la rentrée qui arrive à grand pas, de nombreux parents et étudiants cherchent les bonnes affaires au rayon PC portable. En effet, ce sont devenus des outils indispensables pour réussir sa scolarité. Mais les prix sont souvent bien élevés quand on a un budget serré.

Mais plutôt que de se contenter d’un modèle bas de gamme ou d’un PC portable d’occasion, nous avons trouvé pour vous une double promotion qui vous permettra d’acquérir un PC portable de qualité pour moins de 500 euros. Il s’agit de l’ASUS VivoBook 15 OLED S1505. Normalement, vous pouvez l’acheter au prix de vente conseillé de 699 euros. Mais il est déjà affiché 100 euros moins cher sur le site de Cdiscount. Et si vous ajoutez le code promo PC100D499, vous obtenez une seconde remise de 100 euros. Le PC portable passe ainsi de 699 € à seulement 499 €. Et en plus la livraison est gratuite. Mais attention, les stocks sont limités !

ASUS VivoBook 15 OLED : l’ultrabook voit son prix chuter à moins de 500 euros

L’ultrabook Asus Vivobook 15 OLED S1505 est un PC portable parfaitement adapté pour un usage scolaire, professionnel et multimédia. Son atout principal est son écran de 15,6 pouces avec une définition Full HD qui bénéficie de la technologie OLED. Cela signifie que vous aurez une image de grande qualité avec un contraste infini et une bonne réactivité.

Il tourne avec le processeur 6 cœurs AMD Ryzen 5 7430U cadencé à 2,3 GHz (jusqu’à 4.3 GHz en turbo), de 16 Go de mémoire vive et d’un disque dur SSD M.2 PCIe 3.0 de 1 To. Il s’agit donc d’un modèle complet et équilibré qui sera fluide au quotidien et vous permettra de stocker tous vos fichiers, même les plus lourds.

Côté connectique, on trouve tout le nécessaire avec 1 prise HDMI 1.4, 1 USB 2.0 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C et 1 prise jack 3.5mm. En revanche, cet ordinateur est vendu sans système d’exploitation. Il vous faudra donc prendre une nouvelle licence ou utiliser celle d’un ancien ordinateur que vous n’utilisez plus.