Asus : une nouvelle ROG Ally dans les tuyaux pour contrer le Steam Deck OLED

D'après des déclarations d'un cadre d'Asus, l'entreprise compte lancer dès cette année 2024 une nouvelle version de la ROG Ally. Pas de détails supplémentaires sur cette machine, même si les intentions du constructeur sont limpides : offrir une concurrente de taille au Steam Deck OLED.

Alors que le marché des consoles de jeux portables continue de s'intensifier, Asus se prépare à lancer une nouvelle version de sa ROG Ally. Cette initiative intervient dans un contexte où Valve a récemment mis à jour son Steam Deck avec un modèle OLED, et où la concurrence continue de proposer des innovations marquantes. L'arrivée de cette nouvelle console portable indique une réponse directe de la marque aux avancées de ses concurrents.

La stratégie d'Asus avec la prochaine génération de la ROG Ally semble être une réponse calculée non seulement au Steam Deck OLED de Valve mais aussi à la présence établie de la Nintendo Switch sur le marché. Avec la première génération de sa console ayant déjà démontré des performances impressionnantes, l'intégration anticipée de la puce Strix Point promet une amélioration substantielle des capacités de la console.

La nouvelle console ROG Ally d'Asus en réponse au Steam Deck OLED

Selon une interview d'Arnold Su, responsable de la division PC et gaming chez Asus en Inde, la nouvelle génération de la console ROG Ally est prévue pour cette année. La marque entend maintenir les fonctionnalités Windows tout en se focalisant davantage sur le jeu vidéo.

La ROG Ally, actuellement en concurrence avec le Steam Deck de Valve et le Legion Go de Lenovo, se distingue par son APU Z1 Extreme de chez AMD. Pour cette nouvelle version, des rumeurs suggèrent l'intégration de la puce Strix Point, offrant 12 cœurs et 24 threads, ainsi que 16 unités de calcul RDNA 3,5. Cette avancée représenterait une augmentation significative de la puissance de traitement par rapport aux 8 cœurs et 16 threads actuels. De plus, avec l'architecture Zen 5, plus efficace sur le plan énergétique, on peut s'attendre à des améliorations notables en termes d'autonomie.

En plus de l'amélioration de la puissance, Asus envisage d'équiper la ROG Ally d'un écran OLED, ou du moins pour une de ses variantes, similaire à ce qui a été fait pour le Steam Deck. Ce type d'écran pourrait non seulement améliorer la qualité visuelle pour les utilisateurs mais également contribuer à une meilleure autonomie de la batterie. Les détails concernant la version 2024 de console portable seront probablement révélés progressivement au cours des mois à venir, offrant ainsi aux passionnés de jeux une alternative alléchante au Steam Deck OLED.

