Asus officialise le ROG Phone 8 et travestit son concept, voici nos premières impressions

Asus a profité du CES de Las Vegas pour présenter son nouveau smartphone, le ROG Phone 8. Visuellement très différent de ses prédécesseurs, le ROG Phone 8 adopte les us et coutumes des téléphones plus classiques pour séduire une cible plus large. Quitte à travestir le concept défendu par Asus depuis 2018. Explications et premières impressions.

Le segment des smartphones gaming se réduit d’année en année. Lenovo ne produira plus de Legion Duel. Xiaomi n’a pas renouvelé le Black Shark 5 Pro. Mais nous pouvons toujours compter sur quelques irréductibles. ZTE avec son récent Red Magic 9 Pro que nous avons testé. Et surtout Asus avec la série ROG Phone que la marque anime depuis 2018. Des smartphones dont nous louons les capacités techniques, que ce soit au niveau de l’écran, du châssis, de la batterie, de l’audio, de l’interface et surtout des performances.

Jusqu’au-boutiste dans sa vision du gaming mobile, Asus n’a jamais transigé sur quoi que ce soit. Il n’y a jamais eu de concession sur l’expérience de jeu. Des haut-parleurs frontaux et symétriques ultra puissant. Une batterie divisée en deux parties autour du SoC pour maximiser la dissipation de chaleur avec le ventilateur externe. Un port USB-C supplémentaire sur la tranche latérale pour la charge en jeu. Un port jack 3,5 mm pour réduire la latence. Un écran parfaitement rectangulaire et plat pour un affichage qui fait la part belle au contenu. Une interface bourrée de réglages pour optimiser les performances et la prise en main. Voilà ce qu'est un ROG Phone.

Asus veut faire du ROG Phone 8 le smartphone gaming de tout le monde

Les ROG Phone ont donc toujours été des téléphones « radicaux ». Imaginez donc notre surprise quand Asus a présenté, cette nuit, la nouvelle itération à l’occasion du CES de Las Vegas. Le ROG Phone 8, puisque c’est son nom, n’est visuellement plus un ROG Phone, mais un smartphone plus conventionnel. Le design, qui avait déjà fait l’objet d’une fuite récente, n’est finalement pas si différent de celui d’un Xiaomi ou d’un Motorola haut de gamme, par exemple, avec un gros module photo dans un angle de son dos, un cadre en aluminium rectiligne ou encore un dos en verre minéral effet irisé.

Nous retrouvons dans ce smartphone quelques éléments des générations précédentes : le port USB-C sur la tranche latérale, le port jack 3,5 mm, un micro à côté du bouton de mise en marche pour les parties en multi, les touches tactiles Air Triggers sur la même tranche, de légers détails ergonomiques au dos qui rappelle la gamme ROG, ainsi que le logo ROG qui s’illumine au dos.

En revanche, nous voyons aussi quelques changements. Le design moins tranché. Le double haut-parleur supprimé de la façade avant pour un positionnement asymétrique plus classique. Et surtout un poinçon dans l’écran qui va venir gêner l’affichage plein écran des contenus. Bien sûr, le poinçon et la déportation des haut-parleurs permettent de supprimer les bordures et réduire les dimensions du téléphone.

ROG Phone 8 : des concessions encore impensables en 2023

Nous pouvons faire le même constat sur la fiche technique, qui avait également fuité en partie. Certes, nous retrouvons un surpuissant Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 à 24 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage, selon les versions. Cette plate-forme peut être overclockée grâce au mode X et au ventilateur habituelle. Nous retrouvons aussi un bel écran AMOLED E6 LTPO de quasiment 6,8 pouces avec taux de rafraichissement variable (1 à 120 Hz, avec un mode 165 Hz en jeu) et une luminosité pouvant monter en pointe jusqu’à 2500 nits. Nous retrouvons les technologies logicielles de Dirac pour l’optimisation audio, avec et sans casque. Nous retrouvons une connectivité à jour, avec le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3.

Mais nous avons aussi de grands changements symboliques. La certification IP68, contre l’eau et la poussière, qui aura certainement une incidence sur la dissipation de chaleur. Le triple capteur photo, incluant un stabilisateur gimbal pour le capteur principal et un téléobjectif stabilisé en lieu et place du module macro inutile. Asus promet que cette configuration offre des résultats dignes d’un téléphone haut de gamme. La batterie qui passe de 6000 mAh à 5500 mAh pour faire de la place à la charge sans fil, une technologie jugée accessoire jusqu’en 2023. C’est peut-être l’un des plus gros symboles de ce ROG Phone 8. La charge rapide reste à 65 watts.

Le ROG Phone 8 est-il encore un ROG Phone ou est-il davantage un ZenFone ?

Nous retrouvons aussi l’architecture typique d’une carte mère ROG, avec le SoC au milieu et deux batteries sur les côtés, le but étant d’optimiser l’action du ventilateur optionnel, AeroActive Cooler X. Mais ce ventilateur a aussi été simplifié pour être plus accessible. Exit donc l’excellent caisson de basse qui apportait de la richesse au son. En contre-partie, le ventilateur est plus petit et plus léger. En outre, nous voyons la disparition de la trappe qui permettait, avec les ROG Phone 6D et ROG Phone 7, d’augmenter le volume d’air et d’améliorer la dissipation de chaleur.

Le ROG Phone 8 est-il toujours un ROG Phone ? Nous avons eu l’occasion de le prendre en main. Et nos premières impressions confirment nos craintes : Asus cherche ici à convaincre un public plus large, en acceptant de faire des concessions qui semblaient impossibles jusqu’à présent. Plus proche d’un grand ZenFone 10 que d’un ROG Phone 7 pour toutes les raisons évoquées dans cet article, le ROG Phone 8 est certes très agréable à utiliser et conserve encore certains atouts typiques de ses prédécesseurs. Mais il perd aussi un peu de son âme de gamer jusqu’au-boutiste. Nos tests complets confirmeront ou non cette première impression. Rendez-vous dans une semaine pour lire cela en détail.

Le ROG Phone 8 Pro Edition est aussi cher qu'un iPhone 15 Pro Max

Côté prix, Asus augmente ses tarifs en 2024, se rapprochant un peu plus d’Apple et Samsung. Le ROG Phone 8 se décline en trois versions : classique, Pro et Pro Edition. Voici les prix en un seul coup d’oeil :

ROG Phone 8 (12 Go de RAM, 256 Go de stockage et affichage RGB Aura) : 1099 euros

ROG Phone 8 Pro (16 Go de RAM, 512 Go de stockage et affichage AniMe Vision) : 1199 euros

ROG Phone 8 Pro Edition (24 Go de RAM, 1 To de stockage, affichage AniMe Vision et AeroActive Cooler X inclus) : 1499 euros

Le ventilateur AeroActive Cooler X, offert avec la version Pro Edition seulement, est également vendu seul. Il sera proposé à 80 euros. Le ROG Phone 8 est d’ores et déjà en précommande à l’heure où vous lirez ces lignes. Il sera disponible à partir du 31 janvier (sauf la version Pro Edition qui arrivera le 07 février).