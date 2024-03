Asus lance le Zenfone 11 Ultra, son smartphone le plus performant à moins de 1000 euros

Asus vient de démarrer l’année en présentant un nouveau smartphone haut de gamme, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de son premier modèle « Ultra ». Le Zenfone 11 Ultra promet d’être beaucoup plus ambitieux que son prédécesseur.

Alors que nous étions habitués aux formats compacts avec Asus, notamment son Zenfone 10 et son petit écran de 5,9 pouces, le géant taiwanais vient finalement d’annoncer un tout autre smartphone, le Zenfone 11 Ultra. Comme son nom le laisse penser, ce dernier vient directement concurrencer les grands smartphones haut de gamme d’autres fabricants, en utilisant les meilleures technologies d’Asus.

Si le design de l’appareil vous rappelle quelque chose, c’est parce qu’il est presque identique au récent ROG Phone 8 Pro d’Asus. Il partage aussi avec lui une grande partie de sa fiche technique, que nous allons vous détailler.

Le Zenfone 11 Ultra est un ROG Phone 8 Pro sans l’accent gaming

Sans surprise, l’Asus Zenfone 11 Ultra est propulsé par la puce la plus puissante de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, ce qui lui permettra d’être tout aussi puissant que des appareils tels que le Galaxy S24 Ultra ou même le Xiaomi 14 Ultra.

À l’avant, on retrouve un écran de 6,78 pouces, bien plus grand que celui du Zenfone 10. Il s’agit d’une dalle OLED E6 LTPO offrant une luminosité maximale de 2500 nits, et surtout un taux de rafraichissement de 144 Hz pour une expérience extrêmement fluide. Il est protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2, une autre amélioration par rapport à son prédécesseur, et offre même des bordures plus fines.

Qui dit écran plus grand dit généralement batterie avec une plus grande capacité. Le smartphone peut cette fois-ci compter sur pas moins de 5500 mAh, contre 4300 mAh sur le Zenfone 10, et la batterie est compatible avec la recharge rapide filaire 65W et sans fil 15W.

Côté photo, on retrouve 3 caméras, une de plus que la génération précédente. Il s’agit d’un capteur principal de 50 MP IMX890, un capteur ultra grand-angle de 13 MP, mais surtout un téléobjectif de 32 MP offrant un zoom optique 3X. Le smartphone devient donc beaucoup plus polyvalent en photo, ce qui pourrait séduire de nouveaux utilisateurs.

Le Zenfone 11 Ultra mise tout sur l’IA

Avec son Zenfone 11 Ultra, Asus dévoile également quelques fonctionnalités d’intelligence artificielle. Parmi elles, on peut notamment citer AI Call Translator, qui permet aux utilisateurs de passer des appels qui seront traduits instantanément. Il vous suffira de parler français, et votre discours sera automatiquement traduit vers le chinois, l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le portugais, l’italien ou le japonais.

Le smartphone peut aussi compter sur AI Wallpaper, qui vous laissera créer des fonds d’écrans personnalisés en utilisant l’intelligence artificielle de l’appareil. Le Zenfone 11 Ultra vous permet aussi d’utiliser AI Transcript, qui offrant une transcription instantanée lors de l’utilisation de l’application Recorder, pratique. Toutes les langues citées ci-dessus sont également supportées.

Notons que les utilisateurs pourront aussi rechercher des informations encore plus simplement sur leur smartphone, que ce soit dans des photos ou des applications. Elle fonctionne sans l’aide d’Internet, et utilise le langage naturel. Comme avec des outils tels que ChatGPT, il vous suffira alors d’énoncer ce que vous souhaitez chercher pour que le smartphone ouvre la bonne application ou la bonne photo dans votre galerie.

Enfin, le Zenfone 11 Ultra vous laissera utiliser Phone Link et GlideX, des outils qui ressemblent beaucoup à DeX de chez Samsung. Ce dernier vous permettra de dupliquer votre écran sur un écran d’ordinateur, vous laissant ainsi accéder à vos applications, vos fichiers ou encore à vos photos depuis votre ordinateur.

Prix et disponibilité

Compte tenu des nombreuses améliorations et de son format plus grand, le Zenfone 11 Ultra est sans surprise plus cher que son prédécesseur, mais moins que nous pouvions le craindre. En effet, le smartphone est commercialisé à partir de 999,99 euros dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 GO de stockage, tandis qu’il faudra débourser 1099,99 euros pour la configuration avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La version la moins onéreuse est proposée en quatre coloris : Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey et Desert Sand. La plus chère doit, elle, se contenter du noir et du bleu.

Le smartphone n’est pas immédiatement disponible à la vente, sa sortie étant prévue le 14 avril prochain, mais d’ici là, vous pouvez précommander l’appareil et bénéficier d’une réduction de 100 euros sur les deux versions du Zenfone 11 Ultra chez tous les revendeurs participants.