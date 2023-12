Asus ROG Phone 8 : voici la 1re image du futur roi des smartphones gaming

ASUS a officiellement confirmé que le ROG Phone 8 était en chemin, suscitant des spéculations sur son évolution vers une série de smartphones phares plus conventionnelle plutôt qu'une simple gamme dédiée au jeu.

ASUS a levé le voile sur son prochain smartphone, le très anticipé ROG Phone 8, suggérant même une orientation plus généraliste au-delà du monde du jeu. En effet, le nouveau slogan d’Asus, à savoir “Beyond Gaming” (au-delà du jeu dans la langue de Molière), confirme cette volonté d’élargir son audience.

Le teaser publié par la société dévoile un imposant module caméra à l'arrière, laissant entrevoir trois capteurs et un flash. Le 31 octobre 2023, la société a confirmé sur son forum officiel l'utilisation du puissant chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour les prochains ROG Phone.

Cette puce gravée en 4 nm promet une vitesse d'horloge de pointe de 3,3 GHz. En plus de ses performances exceptionnelles, le SoC va mettre l’IA au centre de l’expérience grâce à sa compatibilité native avec Llama 2, le modèle de langage de Meta. Bien que la date exacte de lancement reste inconnue, les spéculations pointent vers une possible présentation au CES 2024 de Las Vegas. Ces annonces font suite à l'apparition de la série ROG Phone 8 dans une base de données de certification, mentionnant les modèles ROG Phone 8 et ROG Phone 8 Pro, ainsi qu'un mystérieux Zenfone 11 Ultra. Rappelons qu'en août 2023, Asus a justement confirmé que le Zenfone 10 ne serait pas le dernier smartphone de la série.

L'Asus ROG Phone 8 veut viser plus large que les gamers

Les attentes des utilisateurs pour le ROG Phone 8 sont élevées. Alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 3, les utilisateurs espèrent une évolution vers des fonctionnalités phares telles que la charge sans fil, absente sur le ROG Phone 7, des améliorations significatives de l'appareil photo et des fonctions supplémentaires pour le modèle Ultimate. Ces attentes s'appuient sur la volonté d'ASUS de conquérir non seulement les joueurs mobile, mais également un public plus large.

Le choix du Snapdragon 8 Gen 3 témoigne de l'engagement envers des performances de pointe. Alors que l'attente pour le lancement grandit, les spéculations et les espoirs des utilisateurs soulignent l'importance de ce nouveau chapitre pour ASUS dans le monde des smartphones.

Source : Android Authority