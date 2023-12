ROG Phone 8 : tous les détails ont fuité, et Asus risque d’en décevoir certains

Une fuite dévoile le design et la fiche technique du ROG Phone 8 et du ROG Phone 8 Pro. Si ces informations sont exactes, elles confirmeraient qu'Asus ne souhaite plus uniquement convaincre les gamers sur smartphone, mais aussi tous les autres consommateurs, en mettant l'accent sur un design plus sobre et des capacités photo largement améliorées. Avec des choix extrêmement clivants.

Les ROG Phone sont souvent synonymes de jusqu'au-boutisme. Ces smartphones gaming sont optimisés pour tirer le meilleur parti de leurs configurations. Nous le voyons avec toutes les itérations de la gamme, dont le ROG Phone 7 que nous avons testé. Naturellement, ces smartphones sont clivants : ils correspondent aux besoins d'une niche, mais ne répondent pas forcément à ceux du plus grand nombre. Vous êtes un gamer ? Ce smartphone est parfait. Vous ne l'êtes pas ? Passez votre chemin. Et un benchmark récent d'un ROG Phone 8 semblait affirmer qu'Asus conserverait cette stratégie en 2024.

Mais est-ce que cela sera vraiment le cas ? Une fuite en provenance de nos confrères de Windows Report affirme que le ROG Phone 8 et le ROG Phone 8 Pro, puisqu'ils seraient deux cette année, ne s'adresseraient pas qu'aux gamers. Nous retrouverions bien sûr des éléments “gaming”. Un écran AMOLED de 6,78 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Un Snapdragon 8 Gen 3, plate-forme la plus puissante disponible aujourd'hui. Selon les versions, jusqu'à 24 Go de mémoire vive et jusqu'à 1 To de stockage, une première pour un ROG Phone. Une charge rapide améliorée. Des LED de couleurs à l'arrière du châssis. Les touches tactiles sur une tranche et un second port USB-C à l'opposé.

ROG Phone 8 : un virage étonnant pour un smartphone gaming

Mais certains signes ne trompent pas. Le ROG Phone 8 se distinguerait aussi par son design plus sobre et élégant, le rendant adapté à un usage quotidien. Un design que nous avions déjà pu entrevoir une première fois grâce à un visuel dévoilé sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le constater sur le visuel ci-dessus, les marquages à l'arrière du téléphone sont moins présents. Les aérations ont disparu. Les lignes sont épurées. Sur le visuel ci-dessous, vous pouvez voir que les larges bordures qui hébergeaient les haut-parleurs ont été supprimées, pour une configuration stéréo qui serait certainement plus classique. Un poinçon, qui gênera certains gamers, apparait aussi. Même si nous n'avons pas la confirmation, nous craignons aussi que le port jack 3,5 mm n'ait pas survécu à ce changement stratégique.

Vous retrouvez également un module photo plus protubérant et un plus présent. Signe qu'il y aurait également des changements à ce niveau. Windows Report confirme que le ROG Phone 8 ne voudrait pas combler uniquement les besoins des gamers, mais aussi des amateurs de beaux clichés. À commencer par le capteur photo principal : il s'agirait ici du Sony Exmor IMX890 dont les pixels sont grands qui celui du ROG Phone 7, lui permettant de capter davantage de lumière. Sa définition reste à 50 mégapixels. L'IMX890 peut filmer en 8K à 30 images par seconde. Si le capteur ultra grand-angle semble être identique, le capteur macro serait enfin supprimé. Il serait remplacé par un module téléobjectif avec capteur 32 mégapixels et zoom optique 3x. Une combinaison plus cohérente par rapport à la concurrence.

Tels qu'ils sont dévoilés ici, les ROG Phone 8 et 8 Pro représentent bien plus qu'une simple mise à jour dans la série ROG. Ils symbolisent un changement de stratégie chez Asus. Voire un changement de philosophie, ce qui est étonnant pour une entreprise qui n'a jamais accepté les compromis technologiques. Cette rumeur pourrait également relancer la rumeur sur la suppression de la gamme ZenFone, ou, du moins, la fusion entre les deux familles, tant elles se rapprochent. Reste à savoir si ces informations vont être confirmées lors de l'officialisation.

Source : Windows Report