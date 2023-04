ROG Phone 7 : Asus présente ses monstres de puissance dédiés au gaming

Asus vient d’annoncer ses deux nouveaux smartphones dédiés aux gamers : le ROG Phone 7 ainsi que le ROG Phone 7 Ultimate. Ces deux produits veulent apporter le meilleur en termes de jeux mobile grâce à leurs performances optimales et leur design qui facilitent la dissipation de chaleur.

Le ROG Phone est l’un des produits phares dans le monde des smartphones gamers et aujourd’hui, Asus annonce deux nouveaux modèles : le ROG Phone 7 et le ROG Phone 7 Ultimate. Tous deux veulent apporter le meilleur en termes de performances pures, de quoi jouer sereinement à tous les titres disponibles sur Android.

Les terminaux sont équipés d’une dalle AMOLED (signée Samsung) de 6,78 pouces et d’une définition de 2248 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Asus promet un taux de réponse de 1 ms, une luminosité de 1000 nits pour jouer tranquillement dehors ainsi qu’un très grand respect des couleurs avec un Delta E moyen inférieur à 1. La version Ultimate dispose d’un écran supplémentaire à l’arrière (ROG Vision) capable d’afficher des animations et des couleurs. Une fonctionnalité qui rappelle l’AnimeMatrix des PC gaming de la marque.

Le ROG Phone 7 mise sur la puissance pure

Les deux produits sont évidemment équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant du marché actuellement, épaulé par un GPU Adreno 740. De quoi tout faire tourner sans souci. Pour la gestion de la chaleur, Asus propose un nouveau système appelé « Gamecool 7» qui inclut une plus grande chambre à vapeur et la réduction du throttling. A noter que sur le modèle Ultimate, on trouve une petite trappe sur la coque qui s’ouvre automatiquement en jeu. Les gros joueurs peuvent aussi opter pour un ventilateur externe compatible (AeroActive Cooler 7) afin de garder leur terminal au frais.

Pour le reste, on note une batterie massive de 6000 mAh avec une charge rapide de 65 Watts ainsi qu’un module photo composé d’un capteur principal de 50 Mp, d’un ultra grand angle de 13 Mp et d’un macro de 5 Mp. Les deux téléphones adoptent des dimensions de 173 x 77 x 10,4 mm et pèsent 239 grammes. De beaux bébés.

Le ROG Phone 7 est disponible dès aujourd’hui en précommande (en noir ou blanc) à 1029 euros pour la version 12 Go de RAM + 256 Go et à 1199 euros pour la version 16 Go + 512 Go. Sortie respectivement le 26 mai et le 12 mai. Le modèle Ultimate (16 Go de RAM + 512) est lui affiché à 1429 euros et sera vendu lui aussi dès le 12 mai.