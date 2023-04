Asus ROG Phone 7 Pro : voici à quoi il va ressembler, pas de changement en vue côté design

Asus se prépare à lancer son nouveau ROG Phone 7 Pro, mais avant son lancement officiel, on sait déjà tout de son design, mais également à quoi vont ressembler certains des accessoires du smartphone.

Alors que Lenovo a récemment annoncé qu’il allait abandonner ses smartphones gaming Legion, un autre constructeur compte lui bien présenter de nouveaux appareils dédiés au jeu mobile cette année. En effet, Asus s’apprête à lever le voile sur son ROG Phone 7 Pro, qui succèdera directement au ROG Phone 6 Pro de l’année dernière, et on sait déjà à quoi il va ressembler.

Sur Twitter, le célèbre leaker Evan Bass n’a pas attendu la présentation officielle du smartphone avant de dévoiler le design de l’appareil. Grâce à différentes images promotionnelles des accessoires de l’appareil, on sait désormais que le ROG Phone 7 Pro va hériter d’une grande partie du design du modèle précédent, ce qui veut dire que les changements seront principalement à l’intérieur du smartphone sur cette génération.

Le Asus ROG Phone 7 Pro se dévoile en images

Parmi les accessoires montrés par Evan Blass sur les images, on constate la présence d’un Aero Active Cooler, d’une coque de protection ainsi qu’une protection d’écran. On remarque que les bordures autour de la dalle sont toujours assez épaisses, mais cela permettra probablement aux joueurs de mieux prendre l’appareil en main.

En ce qui concerne le design du smartphone lui-même, notons la présence de trois caméras à l’arrière, positionnées à l’horizontale, ainsi que différentes LED RGB qui sont évidemment indissociables d’un smartphone dédié au jeu.

Au niveau des caractéristiques techniques que l’on peut attendre, on peut citer le processeur Snapdragon 8 Gen 2 que l’on retrouve déjà dans beaucoup d’autres smartphones Android haut de gamme. Cependant, ce dernier sera cette fois-ci accompagné d’un écran encore plus fluide que la concurrence, puisqu’il s’agira probablement d’une dalle OLED avec un taux de rafraichissement de 165 Hz.

Le lancement de la série ROG Phone 7 est prévu pour le 14 avril, et on peut s’attendre à ce que celui-ci arrive dans la foulée en France. Par contre, on ne connaît pour l’instant pas son prix.