Asus Zenfone 11 Ultra : fiche technique, design, on sait déjà tout du smartphone avant sa sortie

Asus se prépare à lancer un tout nouveau smartphone haut de gamme, le Zenfone 11 Ultra. Ce dernier sera le premier du fabricant à être nommé « Ultra », et promet d’être radicalement différent de son prédécesseur.

Il y a quelques mois, une rumeur prétendait qu’Asus avait fermé sa division mobile, mais le fabricant avait rapidement démenti la nouvelle. Le Zenfone 10 aura bien droit à un successeur, et on sait désormais tout à son sujet avant même son lancement officiel. Son design et sa fiche technique ont été publiés sur les réseaux sociaux, dévoilant chaque détail de l’appareil.

Alors que l’Asus Zenfone 10 était un smartphone compact, le nouvel Asus Zenfone 11 Ultra sera lui un grand smartphone au design rappelant fortement le récent ROG Phone 8. Les deux appareils se ressemblent énormément, mais le Zenfone 11 Ultra adopte une apparence moins « gaming », mais plus « premium ».

Quelles caractéristiques techniques pour Zenfone 11 Ultra ?

L’Asus Zenfone 11 Ultra sera sans surprise propulsé par le dernier Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. On retrouvera à l’avant un grand écran OLED LTPO 144Hz de 6,78 pouces, avec une définition FHD+.

L’appareil sera alimenté par une énorme batterie de 5500 mAh, ce qui devrait vous permettre de tenir 2 jours sur une seule charge. Elle sera compatible avec la recharge rapide 65W, et même la recharge sans fil 15W.

Côté photo, on retrouvera un capteur principal de 50 MP IMX 890, un capteur ultra grand-angle de 13 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP offrant un zoom optique 3X. La partie selfie sera assurée par un autre capteur de 32 MP. 5 coloris sont attendus : Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green et Desert Sienna.

Pour l’instant, les tarifs et la date de lancement n’ont pas été dévoilés, mais il est possible que le smartphone arrive à l’occasion du MWC 2024 qui se tiendra à la fin du mois de février. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en apprendrons davantage à son sujet.