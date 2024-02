Asus Zenfone 11 Ultra : lancement prévu le 14 mars 2024, voici à quoi s’attendre

Alors qu’on pensait que le prochain Asus Zenfone 11 Ultra arriverait à l’occasion du salon MWC 2024 de Barcelone, il faudra finalement attendre quelques jours supplémentaires avant de pouvoir découvrir le smartphone.

Asus se prépare au lancement de son prochain smartphone haut de gamme, le Zenfone 11 Ultra, et juste avant son lancement officiel, on sait déjà presque tout à son sujet. Si la fiche technique de l’appareil ne nous réserve déjà plus beaucoup de surprise, Asus vient désormais de confirmer la date de lancement de l’appareil.

Sur son site internet, le fabricant a confirmé que son Zenfone 11 Ultra sera dévoilé lors d’un événement spécial qui se tiendra le 14 mars prochain. L’appareil ne fera donc probablement pas son apparition à l’occasion du salon MWC 2024 de Barcelone, contrairement aux Xiaomi 14 ou encore d’autres smartphones.

Le Zenfone 11 Ultra devrait être le seul modèle de la série

Contrairement aux années précédentes et son Zenfone 10, il semble qu’Asus a cette fois-ci abandonné les smartphones compacts. Nous n’avons pour l’instant entendu parler que du Zenfone 11 Ultra. Aucun autre appareil n’a été mentionné par les leakers ni par les organismes de certification. Il semble donc que le smartphone sera le seul de sa série. Le téléphone sera beaucoup plus grand et plus cher que les modèles Zenfone précédents, ce qui pourrait décevoir certains fans de la série.

Le nouveau Zenfone 11 Ultra sera doté d’un grand écran OLED LTPO 144 Hz de 6,78 pouces avec une définition FHD+. On s’attend à ce qu’il soit alimenté par une batterie de 5500 mAh compatible avec une recharge rapide 65W et une recharge sans fil 15W. Au dos, on retrouvera trois capteurs : une caméra 50 MP, un ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un téléobjectif 3X de 32 MP.

Le Zenfone 11 Ultra ressemblera beaucoup au ROG Phone 8, le smartphone gaming d'Asus lancé en 2023. Le Zenfone 11 Ultra aura la même forme, la même taille et le même design que le ROG Phone 8, mais avec quelques différences mineures, comme les options de couleur et la marque. Le Zenfone 11 Ultra sera disponible en cinq couleurs : Eternal Black, Misty Gray, Desert Sienna, Skyline Blue et Verdure Green. Le téléphone portera également le logo Zenfone à l'arrière, au lieu du logo ROG.