L’Asus Zenfone 10 pourrait être le dernier de smartphone sa série, une page se tourne

Asus, acteur majeur de l'industrie technologique et du marché des smartphones, pourrait bientôt annoncer un changement important qui marquerait la fin d'une ère pour sa gamme de téléphones Zenfone.

Selon des informations récentes de DigiTimes, Asus procèderait actuellement à une restructuration organisationnelle qui entraînera des répercussions considérables sur sa gamme de smartphones. En effet, la gamme Zenfone, qui a coexisté avec la série bien accueillie des ROG Phone, serait absorbée par d'autres départements ou fusionnée directement avec l'équipe des ROG Phone.

En d’autres termes, ce changement signifierait que le récent Zenfone 10 sera le dernier modèle de cette série. Pourtant, cette série était globalement assez appréciée des utilisateurs de smartphones Android, puisque ces appareils étaient bien plus compacts que ceux de la concurrence.

Le marché des smartphones Android perd un acteur majeur

La série Zenfone, qui existe depuis 2014, a été saluée pour ses caractéristiques uniques, notamment le maintien de la prise audio de 3,5 mm, qui se fait de plus en plus rare dans les smartphones modernes. Les itérations récentes, telles que les Zenfone 9 et 10, ont été saluées leurs performances à la pointe tout en maintenant un format assez compact, une autre caractéristique rare sur ce marché.

La décision d'Asus d'abandonner la gamme Zenfone et de se concentrer sur la série ROG Phone et d'autres divisions s'inscrit dans le cadre de tendances plus larges. Le marché des smartphones a connu un ralentissement qui a conduit des fabricants comme Apple à ajuster leurs estimations de production et de livraison pour l'année. Selon certaines estimations, Asus ne détient que 0,26 % du marché mondial des smartphones, donc il n’est finalement pas si surprenant de voir l’entreprise prendre une telle décision. Il y a deux ans, nous avions également vu LG quitter définitivement le marché des smartphones.

Les amateurs de téléphones de petite taille, qui appréciaient la nature compacte des appareils Zenfone, risquent d'être les plus touchés par cette transition. Les options se réduisant, notamment avec l'arrêt par Apple de ses modèles iPhone mini. Les consommateurs à la recherche d'appareils de poche auront moins d'alternatives à considérer, et devront désormais se tourner vers le Pixel 8, ou encore le prochain Xiaomi 14.