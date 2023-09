Asus ROG Phone 8 Ultimate 5G : le 1er benchmark du smartphone gaming sous Snapdragon 8 Gen 3 a fuité

Le ROG Phone 8 Ultimate 5G d’Asus ne devrait pas sortir avant l’année prochaine, mais des résultats de benchmarks sous Geekbench sont déjà parus sur la toile.

S’il y a bien un domaine dans lequel la gamme Republic of Gamers de la compagnie taïwanaise se démarque, c’est bien dans celui du jeu. Tout dans les ROG Phone Ultimate, de leur esthétique aux composants internes, est fait pour offrir le plus de performances aux joueurs exigeants. On ne sait pas encore grand-chose du ROG Phone 8 Ultimate, mais si l’on se base sur les caractéristiques de son prédécesseur, le ROG Phone 7 Ultimate d’Asus, il devrait, lui aussi, proposer des spécifications de très haute volée.

La rumeur courait ainsi selon laquelle il serait propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 3, gravé en 3 ou 4 nm. Le SoC de Qualcomm inclurait un cœur Cortex X4, des cœurs de performance Cortex-A720 et des processeurs d’efficacité Cortex-A520. La fréquence d’horloge de l’ensemble serait de 3,7 GHz, soit un gain de performances de 10 % environ par rapport au Snapdragon 8 Gen 2. Des testeurs ont déjà passé le processeur au crible sous Geekbench.

Le Snapdragon 8 Gen 3 du ROG Phone 8 Ultimate est aussi puissant que la puce des iPhone 15 Pro

D’après le site 91mobiles, les tests sous Geekbench portaient sur trois versions du ROG Phone 8. La liste des résultats nous apprend que le fleuron de la gamme, le modèle Ultimate, devrait être vendu avec 16 Go de RAM et avec Android 14. En termes de résultats, ils sont bons, mais ce ne sont pas les meilleurs dans tous les domaines. L’Asus ROG Phone 8 Ultimate cumule 2213 points en single core, et 7408 points en multicœur.

On ne peut ainsi s’empêcher de constater que le processeur de Qualcomm marque moins de points en simple cœur que l’Apple Silicon A17 Pro des iPhone 15 Pro et Pro Max, qui totalisent 2890 points, un écart de performances de l’ordre de 30 %. En revanche, en multicœur, la solution de Qualcomm prend sa revanche, et s’avère un à peine (3,5 % environ) plus puissante. On ne doute pas qu'à sa sortie, le ROG Phone 8 Ultimate sera un des chouchous des gamers, mais les chiffres publiés aujourd'hui confirment également que l'iPhone 15 Pro constitue une solide option pour jouer.