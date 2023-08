Asus pourrait interdire le root de ses smartphones, adieu les ROMs custom Android sur Zenfone

D'après le service technique espagnol d'Asus, la marque aurait supprimé la possibilité de déverrouiller le bootloader des mobiles Zenfone. Cela rend le root des smartphones du constructeur impossible.

L'un des avantages d'Android, c'est sa flexibilité. Il est possible de personnaliser le système à différents degrés, par exemple en changeant de lanceur d'applications, ou encore en téléchargeant un pack d'icônes sur le Play Store. Si vous voulez aller encore plus loin et modifier en profondeur le système, vous devez souvent passer par le root d'Android. Pour faire simple, cette manipulation vous accorde tous les droits sur votre smartphone, ce qui vous permet d'en faire plus où moins ce que vous voulez.

Un préalable indispensable au root est le déverrouillage du bootloader. Ce petit programme sert d'intermédiaire entre le système (Android) et l'appareil. C'est lui qui se charge de démarrer votre smartphone. Par défaut, il est verrouillé pour justement empêcher les changements importants d'Android. Sans annonce officielle, Asus aurait bloqué la possibilité de déverrouiller le bootloader de ses Zenfone, ce qui par extension empêche de les rooter.

Asus bloquerait la possibilité de déverrouiller le bootloader pour rooter les Zenfone

Quand un utilisateur remarque qu'il ne peut pas toucher au bootloader de son Zenfone 9, il contacte le support technique d'Asus pour demander quand cela sera possible. Il n'est en effet pas rare que les constructeurs déploient la fonctionnalité après le lancement d'un modèle. La réponse du support est sans appel : “[…] nous avons transmis votre question à notre centre de réparation et il nous a informé que déverrouiller le bootloader n'est pas possible et ne sera pas possible dans le futur”. Le service précise que le Zenfone 9 et le Zenfone 10 sont concernés.

Aucune autre explication n'a été donnée et il est pour l'instant impossible de savoir pourquoi Asus aurait pris une telle décision. Même si le root des smartphones Android n'est plus aussi répandu qu'il y a quelques années, supprimer totalement la possibilité de le faire n'a pas vraiment d'intérêt. Il est probable que la grogne monte suffisamment chez les utilisateurs pour qu'Asus s'exprime assez rapidement sur la question. En 2018, Xiaomi avait dû officiellement démentir vouloir empêcher le root de ses smartphones.