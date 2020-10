Assassins Creed débarque bientôt sur Netflix dans une série

Assassin's Creed, la célèbre saga vidéoludique d'Ubisoft, va être adapté sur Netflix dans une nouvelle série en live-action. La plateforme de streaming vient d'annoncer la nouvelle sur Twitter.

Alors que les fans de Stranger Things se réjouissent depuis l'annonce de la reprise de la production de la saison 4, Netflix vient d'annoncer une excellente nouvelle pour les aficionados de l'une des sagas vidéoludiques les plus populaires de ces quinze dernières années : Assassin's Creed (AC).

En effet, la plateforme de streaming, en partenariat avec Ubisoft, va adapter prochainement Assassin's Creed dans une nouvelle série en live-action. On retrouvera à la barre de ce projet ambitieux Jason Altman, vice-président senior du cinéma et de la télévision d'Ubisoft, et Danielle Kreinik, directrice du développement de la télévision pour l'éditeur français.

Cette nouvelle confirme le récent intérêt porté par Netflix sur le jeu vidéo. Après avoir cartonné avec The Witcher, Netflix a récemment annoncé la production d'une série en live-action sur Resident Evil, une autre franchise mythique du dixième art. Pour l'instant, aucune autre information n'a filtré sur ce show dédié à Assassin's Creed. On espère bien entendu que les développeurs des différents jeux de la saga seront consultés pour la création de cette série.

Bien entendu et comme de nombreux fans de la franchise, nous croisons les doigts pour que cette série rattrape l'échec cuisant du film de Justin Kurzel sorti en 2016, avec en tête d'affiche un certain Michael Fassbender, connu notamment pour son interprétation de Magneto dans les récents X-Men.

En attendant, toutes les hypothèses sont permises concernant cette série. Retrouverons-nous des personnages phares de la franchise comme Desmond ? Le show marquera-t-il le retour d'Altaïr ou d'Ezio, les deux assassins favoris des joueurs ? Ou est-ce que la série surfera-t-elle sur le lancement d'Assassin's Creed Valhalla, en nous invitant à (re)découvrir l'ère Vikings à la sauce AC ? Et vous, quelles sont vos attentes avec cette série AC ?

Pour rappel, Assassin's Creed Vahalla est le nouvel épisode de la saga. Vous y incarnerez Eivor, un chef viking venu fonder une colonie en Grande-Bretagne durant le Haut Moyen-Âge. Évidemment, cette aventure ne sera pas de tout repos et vous devrez faire face à de nombreux ennemis, à commencer par les Saxons. Le titre sortira le 10 novembre 2020 sur toutes les plateformes actuelles, PS5 et Xbox Series X comprises. Seule la Nintendo Switch en sera privée.