The Witcher : Netflix annonce une série dérivée par les mêmes créateurs

The Witcher aura le droit à sa série dérivée : Blood Origin. Netflix a en effet annoncé la mise en chantier de ce spin-off, qui se déroulera des siècles avant la série d’origine. C’est le deuxième projet dérivé de la plate-forme concernant cet univers.

Netflix développe au maximum l’univers de The Witcher. Après une première saison qui a fait un carton sur sa plate-forme, la société américaine ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Une deuxième saison arrivera en 2021 avec toujours Henry Cavill dans le rôle-titre. Mais une série dérivée verra également le jour : Blood Origin.

Cette nouvelle série annoncée par Netflix se déroulera 1200 ans avant les aventures de Geralt de Riv. Elle s’intéressera à deux faits en particulier : la conjonction des sphères, ou comment les humains et les autres races en sont venues à cohabiter, et la naissance des sorceleurs. Nous suivrons d’ailleurs les aventures du premier d’entre eux.

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de la série principale, sera aux manettes et les épisodes seront écrits par Declan de Barra, lui aussi plume de The Witcher. Fait intéressant, l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, créateur de la saga, sera également impliqué. Ce spin-off ne se basera pas sur ses écrits, cette période n’ayant jamais été explorée par l’écrivain. La liberté créative sera donc totale pour les scénaristes. Netflix n’as pas donné de date de diffusion.

En plus de Blood Origins, Netflix prévoit également de sortir un film d’animation nommé Nightmare of the Wolf. Il nous racontera l’histoire de Vesemir, le maître de Geralt de Riv.

Netflix veut son Game of Thrones

Depuis le succès colossal de Game of Thrones, chaque chaîne ou plate-forme cherche à réitérer le même exploit. HBO, tout d’abord, va créer une nouvelle série préquelle se déroulant toujours dans l’univers de Westeros. Amazon va lui miser sur Le Seigneur des Anneaux, avec une série prenant place en Terre du Milieu.

Netflix mise lui sur le sorceleur. Il faut dire que la licence jouit d’un succès déjà bien installé, ce qui lui facilite la chose. Créée en 1990 sous la plume d’Andrzej Sapkowski, la saga du sorceleur n’avait connu qu’un succès confidentiel en dehors de la Pologne jusqu’à l’arrivée des jeux de CD Projekt en 2007. Depuis, la Witcher-mania a déferlé sur le monde, ce qui a poussé Netflix à lancer sa propre adaptation fin 2019 (qui n’a rien à voir avec les jeux). Elle n’est pas près de se terminer, la plate-forme américaine comptant bien l’exploiter jusqu’au bout.

Le studio CD Projekt en a quant à lui terminé avec la licence pour l’instant, se consacrant désormais à Cyberpunk 2077