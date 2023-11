L’aspirateur Roborock S8 passe sous la barre des 500 € pour le Singles’ Day (-30%)

Le Roborock S8, nouvel aspirateur haut de gamme de la filiale de Xiaomi est en promotion dans le cadre du Singles’ Day. Il fait l’objet d’une réduction de 200 €, ce qui fait passer son prix à 499 € au lieu de 699 € avec un code promo.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous cherchez à vous équiper d’un nouvel aspirateur robot, cette offre est l’une des meilleures que vous trouverez en ce mois de novembre qui sera marqué par le marathon Singles’ Day – Black Friday. Lancé il y a quelques mois, le Roborock S8 voit déjà son prix fondre drastiquement puisqu’en ce moment il est possible de l’avoir à 499 €.

Son prix passe donc sous la barre des 500 € pour le Singles Day Aliexpress alors même qu’il faut compter 200 € de plus en temps normal, soit 699 €. Comme son prédécesseur qui n’est autre que le très populaire Roborock S7, il s’agit d’un aspirateur robot 2-en-1 qui aspire et lave à la fois.

Pour profiter du prix promotionnel, il faut saisir le coupon AEFR100 à l'emplacement prévu à cet effet avant de valider la commande. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction supplémentaire de 100 € sachant qu'à la base l'aspirateur est affiché à 599 € au lieu de 699 €.

Roborock S8 : une puissance d’aspiration quasiment multipliée par 3

C’est la grosse nouveauté de cette génération : le Roborock S8 offre une puissance d’aspiration de 6000 Pa ! C’est un grand bond en avant sachant que le S7 n’atteignait que 2500 Pa à pleine puissance. Le nouvel aspirateur robot est donc beaucoup plus performant pour déloger les saletés les plus incrustées sur les surfaces les plus compliquées.

Vous gardez bien sûr la possibilité de régler la puissance à votre convenance selon le besoin du moment. Cela permet également d’optimiser l’autonomie ou encore de réduire la nuisance sonore. L’autonomie annoncée par le constructeur est de 3 heures, ce qui vous permet de nettoyer une surface allant jusqu’à 200 m².

L’aspirateur retourne alors automatiquement vers sa station de charge et est capable de reprendre ses tâches là où il s’est arrêté une fois chargé. Le roborock S8 dispose bien sûr de deux bacs : un pour la poussière et un réservoir d’eau. Sur cette version, la vidange se fait manuellement, mais de manière sécurisée.