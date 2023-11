Air Fryer Mi Smart : la friteuse électrique sans huile à seulement 50€, c’est Noël avant l’heure !

Le prix de la friteuse électrique sans huile Mi Smart passe de 129,99€ à 50,70€ seulement. C’est un excellent prix pour cet Air Fryer d’une capacité de 3,5 litres. Ne manquez pas ce bon plan !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les Air Fryer révolutionnent notre manière façon de cuisiner. Contrairement aux friteuses classiques, ils vous offrent la possibilité de cuire vos aliments uniformément avec très peu de matière grasse. Vous profitez ainsi de plats savoureux plus sains. Durant le Singles’ Day qui se tient cette année du 11 au 18 novembre sur AliExpress, vous pouvez acheter L’Air Fryer Mi Smart 3,5 L pour 50,70€ au lieu 129,99€ grâce au cumul du coupon de vendeur 5€ et du code promo D11FR08.

La Mi Smart sert à la fois de friteuse à air chaud mais aussi de yaourtière, de déshydrateur, ou encore de four à micro-ondes pour décongeler des plats par exemple. Grâce à la circulation de l’air à 360°, les aliments cuisent rapidement et uniformément. Vous pouvez régler la température de chauffe entre 40 et 200°C pour une cuisson personnalisée. L’Air Fryer Mi Smart vous donne la possibilité de programmer la cuisson de vos plats et, grâce à l’écran OLED tactile, vous pouvez visualiser la température, la durée de cuisson et mettre en place un minuteur.

Sa capacité de 3,5 L vous offre la possibilité de cuisiner des plats pour 5 personnes. Enfin, sa taille compacte vous permet de l’intégrer facilement à votre cuisine et son panier et sa grille passent au lave-vaisselle.

Pour le Singles’Day, la friteuse électrique sans huile Mi Smart est à seulement 50,70€. À ce prix, il est inutile de s’en priver !

À lire également : Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans du Singles' Day sur PhonAndroid.