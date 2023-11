Promo du 11.11 : AliExpress casse le prix de ces deux aspirateurs robot Roborock !

AliExpress célèbre le 11.11 en grandes pompes et propose 2 aspirateurs robot Roborock à un prix vraiment mini ! Découvrez ces deux offres et bien d'autres encore ci-dessous.

À l'occasion des célébrations du 11.11, AliExpress propose des offres exceptionnelles sur une vaste gamme de produits, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 50%. Parmi ces offres alléchantes, deux aspirateurs robots de la marque Roborock se distinguent : le Roborock S8 et le Roborock Q7 Max Plus, tous deux proposés à des prix incroyablement réduits :

Le Roborock S8, habituellement vendu à 599€, est disponible à seulement 499€ avec le code promotionnel FR100.

Le Roborock Q7 Max Plus, normalement tarifé à 456€, est offert au prix réduit de 406€ avec le code FR50.

Ces offres sont une aubaine pour ceux qui cherchent à intégrer la technologie de nettoyage robotisée dans leur quotidien. En prime, AliExpress propose la livraison en 5 jours seulement. Il est important de noter que ces offres se terminent le 18 novembre à 8h59, faisant de cette période une opportunité limitée à saisir rapidement.

La liberté totale et des sols toujours propres à prix réduit

Le Roborock S8 se distingue par ses capacités de nettoyage avancées. Équipé d'un système de navigation intelligent, il assure un nettoyage efficace et méthodique de la maison. Sa technologie de cartographie précise lui permet de se déplacer aisément dans les différents espaces, évitant les obstacles avec une grande habileté.

Quant au Roborock Q7 Max Plus, il offre une excellente combinaison de puissance d'aspiration et d'efficacité. Sa conception permet un nettoyage en profondeur, même sur des surfaces difficiles comme les tapis épais. Sa station de vidage automatique constitue un avantage notable, réduisant la fréquence de maintenance nécessaire.

Ces deux modèles intègrent également des fonctionnalités pratiques telles que le contrôle via une application mobile, permettant aux utilisateurs de programmer et de surveiller le nettoyage à distance. Leur design épuré et moderne s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur, ajoutant une touche de sophistication technologique.

Les Promos du 11.11 chez AliExpress

Au-delà de ces offres spécifiques, les promotions du 11.11 chez AliExpress englobent une multitude de produits, allant de l'électronique aux articles ménagers, en passant par la mode et les accessoires. Ces réductions jusqu'à -50% offrent une occasion exceptionnelle pour les consommateurs de réaliser des économies significatives sur des articles de haute qualité.

AliExpress, reconnu pour sa diversité de produits et ses prix compétitifs, se surpasse pendant cette période de promotions. Les consommateurs peuvent profiter de cette plateforme pour acquérir des produits souhaités à des tarifs réduits, tout en bénéficiant de la commodité et de la fiabilité d'une expérience d'achat en ligne.

Vous en voulez encore plus ? AliExpress vous propose les codes promo suivants (valables jusqu'au 18 novembre à 8h59 sur l'intégralité du site) :

AEFR30 pour -30€ dès 200€ d'achat

AEFR50 pour -50€ dès 300€ d'achat

AEFR100 pour -100€ dès 500€ d'achat

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.