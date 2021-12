Après les jeux PS5 et Xbox Series X à 80€, le prix va-t-il aussi augmenter sur PC ?

Alors que les joueurs PC ont presque toujours payé leurs jeux moins cher que leurs comparses sur consoles, la donne est peut-être sur le point de changer. En effet, l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series a entraîné une hausse du prix des jeux, qui pourrait bien se répercuter sur les boutiques comme Steam ou Epix Games Store.

Demandez à un joueur PC quels sont les avantages d’une telle machine par rapport à une console de salon et il vous listera de nombreux atouts. Non pas que les PS5 et Xbox Series X n’ont aucun argument à avancer, mais pour beaucoup, le calcul est rapide. Après un (parfois très) lourd investissement, on retrouve très généralement son compte financièrement parlant à jouer sur PC. Cela se vérifie ne serait-ce que sur les prix des jeux eux-mêmes.

En effet, ces derniers sont en grande majorité moins chers sur les boutiques comme Steam et Epic Games Store. Et ce, sans compter les nombreuses et régulières promotions que ces stores pratiquent, allant parfois jusqu’à offrir le titre en question. Bref, les joueurs PC ont bien souvent l’avantage sur le prix des jeux par rapport à leurs camarades sur consoles, bien souvent obligés de les payer au prix fort. Mais cela pourrait bientôt changer.

Les joueurs PC craignent une hausse des prix de leurs jeux

Depuis la sortie des consoles next gen, les éditeurs n’hésitent plus à pratiquer des prix allant jusqu’à 80 €, justifiant que les coûts de production augmentent d’année en année et que les joueurs en retirent une expérience plus riche. Un argument qui se tient, mais qui fait bien du mal au porte-monnaie. Alors qu’ils étaient jusqu’à maintenant relativement protégés, les joueurs PC vont également devoir vider leurs poches pour s’offrir Forspoken et Final Fantasy VII Remake Intergrade à leur sortie.

Square Enix a ainsi décidé d’aligner ses prix sur toutes les plateformes où seront disponibles ses jeux, les vendant de ce fait également à 80 € sur PC. Une stratégie pour l’instant plus ou moins isolée, mais qui pourrait bien s’étendre aux autres grands noms de l’industrie. Il y a fort à parier qu’à l’avenir, les soldes Steam soient plus populaires que jamais.