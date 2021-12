Cyberkpunk 2077 : Keanu Reeves n’a jamais touché le jeu de CD Projekt

CD Projekt RED l'avait toujours affirmé durant la promotion du jeu : Keanu Reeves a joué à Cyberpunk 2077 et il adore le titre. Seulement, la vérité est tout autre. L'acteur l'a confirmé dans une récente interview, il n'a jamais posé les mains sur le RPG du studio polonais.

Cyberpunk 2077 avait de nombreux arguments à revendre durant sa phase de promotion : le passé prestigieux des développeurs avec les jeux The Witcher, une ambition démesurée, des graphismes et une ambiance à tomber par terre, une liberté d'action jamais vue, et surtout un personnage central incarné par l'un des acteur les plus bankables d'Hollywood : Keanu Reeves.

Comme vous le savez, le résultat était loin d'être satisfaisant, mais l'avalanche de bugs et problèmes n'a pas entaché la popularité de Johnny Silverhand, le personnage incarné par Keanu Reeves, auprès des joueurs. Il faut dire que la présence du comédien au casting du jeu a constitué une part importante des promotions et du marketing du jeu. À commencer lorsque l'acteur était monté sur la scène de l'E3 2019 pour annoncer la date du sortie du jeu.

Les mois qui suivirent, CD Projekt RED continua de faire fructifier sur ce partenariat prestigieux. Adam Kicinski, le PDG du studio, a assuré à de multiples reprises que Keanu Reeves avait joué au jeu et l'adorait en tout point, de quoi rassurer les joueurs et joueuses sur la qualité du blockbuster à venir.

Non CD Projekt, Keanu Reeves n'a jamais touché à Cyberpunk 2077

Seulement, l'acteur a donné une toute autre version des faits au détour d'une interview donnée à nos confrères de The Verge à l'occasion des Game Awards 2021. L'interprète de Néo dans The Matrix Resurrections, le prochain opus de la saga à venir au cinéma, a affirmé au média qu'il n'avait jamais posé les mains sur Cyberpunk 2077, se contentant d'avoir visionné quelques extraits de gameplay du titre.

Les fans ont rapidement repéré cette contradiction avec les dires du patron de CD Projekt, qui a toujours clamé haut et fort que l'acteur avait joué au jeu à de multiples reprises. Bien entendu, la situation n'a rien de grave en soi, mais elle prouve une fois encore à quel point le studio a disons le gentiment, géré maladroitement sa communication autour de Cyberpunk 2077. Heureusement, les patchs successifs commencent à porter leurs fruits, le jeu étant remonté dans le top 10 des ventes sur Steam.