Précommande Apple Watch Ultra 2 : où l’acheter au meilleur prix ?

C'est déjà la 2e génération de l'Apple Watch Ultra, la montre connectée la plus grande, la plus résistante et la plus avancée d'Apple. Cette deuxième version reprend les codes esthétiques du premier modèle, mais introduit plusieurs nouveautés sur le plan fonctionnel. On vous dit sur quelles boutiques l'acheter au meilleur prix.

Lors de sa Keynote du 12 septembre 2023, Apple a présenté ses nouvelles montres connectées : l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Sans surprise, le design de cette nouvelle version n'évolue pas. Mais c'est à l'intérieur qu'on retrouve la principale amélioration qui n'est autre que la nouvelle puce Apple S9. La montre offre également une meilleure expérience utilisateur avec notamment la navigation à une main.

Où acheter l'Apple Watch Ultra 2 au meilleur prix ?

L'Apple Watch Ultra 2 est 100 euros moins chère que son prédécesseur. Elle est en effet disponible au prix de 899 € dans son unique version avec un boîtier en titane de 49 mm. C'est une version GPS + Cellulaire avec la connectivité 4G.

Vous avez également le choix entre plusieurs bracelets (matière ou coloris) : Boucle Alpine, Boucle Trail ou Bracelet Océan pour ce qui est de la matière. Les couleurs quant à elles varient selon le type de bracelet choisi.

Les nouvelles fonctionnalités de l'Apple Watch Ultra 2

Si son design n'évolue pas, l'Apple Watch Ultra 2 embarque une nouvelle puce sous le capot : l'Apple S9. Elle est non seulement 30% plus puissance que la S8, mais permet à la montre de proposer une nouvelle action gestuelle. Grâce à un double pincement du pouce et de l'index, vous pouvez effectuer différentes actions d'une seule main.

Ainsi, si votre seconde main est occupée, celle à laquelle vous portez l'Apple Watch Ultra 2 vous permet d'effectuer différentes actions comme décrocher un appel, couper le réveil ou encore prendre une photo à distance depuis votre iPhone.

L'écran de 1,9 pouces de l'Apple Watch Ultra 2 conserve la technologie AMOLED avec le always-on. Il est surtout beaucoup plus lumineux que son prédécesseur et est désormais capable d'atteindre les 3000 nits. De quoi garder une excellente visibilité même en plein soleil.

Malgré ces nouveautés, la montre conserve une meilleure autonomie allant jusqu'à 36 heures ou jusqu'à 72 heures en mode économie d'énergie. La montre est résistante à la poussière et étanche jusqu’à 100 mètres. Elle est adaptée non seulement à la natation, mais aussi aux sports nautiques à grande vitesse et à la plongée loisir jusqu’à 40 m.

Comme l'Apple Watch Series 9, elle propose des fonctionnalités comme le suivi du taux d'oxygène sanguin, l'ECG, le suivi des fréquences cardiaques avec notification en cas d'anomalie, ou encore un capteur de température corporelle qui permet entre autres de prédire le moment de l'ovulation des femmes.