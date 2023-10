Vous voulez vous procurer le Fire TV Cube 2022 ? Ce dimanche 8 octobre 2023 uniquement, la 3e génération du lecteur Amazon bénéficie d'une réduction totale de 60 euros sur le site Rakuten, par l'intermédiaire du vendeur officiel Boulanger.

Alors que la deuxième édition du Prime Day 2023 se tiendra dès le 10 octobre prochain, le modèle 2022 du Fire TV Cube devient encore moins cher pendant quelques heures. En effet, en ce dimanche 8 octobre, la 3e génération du lecteur Amazon est vendue sur le site Rakuten (via la boutique officielle Boulanger) au prix de 99,99 euros au lieu de 159,99 euros.

La remise de 60 euros se fait en deux fois : une première remise immédiate de 50 euros de la part du site e-commerce et une deuxième remise de 10 euros avec le coupon RAKUTEN10 (à saisir durant l'étape de la commande). Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile, en point relais ou en magasin Boulanger. Aussi, l'achat donne droit à un cashback supplémentaire de 5 euros pour les membres du ClubR Rakuten.

Pour rappel, le Fire TV Cube se présente sous la forme d'un cube qui vous permet de regarder des contenus avec une résolution 4K UHD et avec la prise en charge des technologies HDR, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Fourni avec une télécommande vocale Alexa, l'appareil dispose d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, de la norme Wifi 802.11a/b/g/n et d'un espace de stockage de 16 Go. Avec le cube d'Amazon, il est possible de télécharger des applications comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov ou encore myCANAL. Enfin, le Fire TV Cube est livré dans une boite avec un adaptateur secteur, deux piles au format AAA pour la télécommande, un câble de rallonge infrarouge et un adaptateur Ethernet Amazon.